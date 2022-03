Indrukwekkend eerbetoon voor Arno in ‘zijn’ Oostende

Op het Filmfestival van Oostende heeft zanger Arno Hintjens zondag een Lifetime Achievement Award ontvangen. Duizenden fans en inwoners vormden een indrukwekkende erehaag op de rode loper van de Kinepolis.

Filmfestival Oostende zet elk jaar uitzonderlijk talent in de kijker met een Lifetime Achievement Award. Eerder kreeg al actrice Sien Eggers een award en ook de Nederlandse broers Alex en Marc van Warmerdam worden nog bekroond. Zondagavond was het de beurt aan Arno Hintjens.

De zanger - in 1949 geboren in Oostende, nadien getogen in Brussel - was de master van de allereerste editie van het filmfestival in 2007 en kreeg de eerste ster in de Walk of Fame op de Zeedijk. De zanger maakt al een halve eeuw muziek en liedjes als ‘O la la la c’est magnifique’ en ‘Les yeux de ma mère’ zijn intussen nationaal erfgoed geworden.

De stad Oostende had haar inwoners en fans van Arno opgeroepen om voor de huldiging van de zanger een erehaag te vormen aan Kinepolis Oostende. Daar kwam dan ook heel wat volk opdagen om Arno te ontvangen op de tonen van zijn muziek.

‘Tous des Européens’

In Kinepolis nam Arno zijn award in ontvangst en dat zorgde meteen voor een emotioneel moment. ‘Merci, Merci, no war, nous sommes quand même tous des Européens’, sprak Arno onder luid applaus van zijn fans. Het is één van de bekendste regels uit zijn eigen songs, die vandaag door velen wordt bovengehaald. Maar er was ook een luchtige noot. ‘Leve de mossels’, klonk het lachend. Daarna volgde een staande ovatie van de volledige zaal.

Na de uitreiking werd de kortfilm ‘La vie de Roger’ getoond, waar Arno de hoofdrol in vertolkt. Het is niet de eerste keer dat hij in een film te zien is. In 2021 maakte hij samen met cineast Dominique Deruddere, Josse De Pauw, Lou Berghmans en De Standaard-journalist Peter Vantyghem de documentaire Charlatan, het leven van Arno Hintjens. Datzelfde jaar, op een leeftijd van 72, bracht Arno de pianoplaat Vivre uit.

Arno vecht al geruime tijd tegen kanker, maar werkte vorige maand nog een lang op voorhand uitverkochte concertreeks af in de Brusselse muziektempel AB.