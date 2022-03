Prinses Esmeralda wil af van standbeelden Leopold II

Prinses Esmeralda de Réthy, de tante van Koning Filip, blijft erbij dat de standbeelden van haar voorvader Leopold II uit het straatbeeld moeten verdwijnen omdat ze ‘kwetsend’ zijn voor slachtoffers van racisme.

In januari had prinses Esmeralda - officieel Marie-Esmeralda van België, halfzus van wijlen koning Boudewijn - al in een artikel in The Brussels Times uitgehaald naar de koloniale monumenten. ‘We moeten die standbeelden verwijderen. Die vereren mannen - en ja, het waren allen mannen -, die blanke racisten waren en dood en lijden brachten voor mensen uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika’, zei ze toen.

Zondag herhaalde ze dat in ‘Invité’ (RTL-TVi): ‘Die standbeelden horen niet thuis in de openbare ruimte. Ze kunnen wel in musea met de nodige uitleg.’

Maar volgens de 65-jarige prinses volstaat dat niet: ‘Er is ook nood aan opvoeding, transparantie, de teruggave van veel gestolen objecten, herstelbetalingen en ook verontschuldigingen, dat is zeer belangrijk.’ De prinses verwees ook naar de spijt die koning Filip vorig jaar uitsprak.

Zorgen om Bouchez

Esmeralda reageerde ook op de negatieve reacties op haar uitlatingen begin dit jaar. Zo toonde MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zich ‘ongerust’ over de prinses en wees erop dat ze ook aan haar koninklijke titel kon verzaken als ze de gevolgen van haar status niet zou kunnen dragen.

‘Het is fijn dat hij zich zorgen om mij maakt. Ik had me ook zorgen om hem kunnen maken, want ik geloof dat hij er veel van weet’, zo klonk het fijntjes.

Haar verklaringen kaderen in een breder debat dat in het Brussels Gewest geleid heeft tot aanbeveling van een werkgroep over de dekolonalisering van het Brussels openbaar domein, die onder meer aanbeveelt het standbeeld van Leopold II op het Troonplein weg te halen. Dat zorgde voor een polemiek. Zo omschreef de MR het initiatief als ‘verdoken vandalisme’.