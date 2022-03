Wallonië gaat gratis maandverband uitdelen

De Waalse regering maakt 440.000 euro vrij om vrouwen in een kwetsbare positie gratis hygiënische producten aan te bieden. Dat heeft Waals minister van Gezondheid en Vrouwenrechten Christie Morreale (PS) aangekondigd.

Waals minister van Gezondheid en Vrouwenrechten Christie Morreale (PS) heeft zondag in Luik beloofd actie te ondernemen tegen menstruatiearmoede in het gewest. Er zullen gratis hygiënische producten verspreid worden waar nodig.

‘Menstruatiearmoede blijft vandaag een taboe en een realiteit voor heel wat meisjes en vrouwen. Een vrouw moet gemiddeld 10 tot 12 euro per maand uitgeven gelinkt aan haar menstruatie, of 120 tot 144 euro per jaar’, aldus Morreale twee dagen voor de Internationale Dag voor Vrouwenrechten. ‘Voor veel vrouwen of families in een kwetsbare positie betekent dat vaak kiezen tussen hygiënische producten of voedsel, twee basisbehoeften.’

Proefproject

Om de toegang tot de producten te verbeteren, heeft Wallonië een proefproject gestart met twee vrouwenrechtenorganisaties. Vanaf april worden 2,5 miljoen producten zoals maandverbanden ter beschikking gesteld van vrouwen in een kwetsbare situatie in Luik, Namen en Henegouwen. De producten zullen uitgedeeld worden op plaatsen waar meer kwetsbare bevolkingsgroepen sowieso ook voor andere doeleinden ontvangen worden, zoals opvangcentra, medische huizen, centra voor gezinsplanning, noodopvangcentra en nachtopvang. De exacte lijst met locaties wordt nog gefinaliseerd. Er komen ook enkele tientallen maandverbanddispensers en de vrouwen krijgen informatiebrochures over menstruele gezondheid. Er volgen ook verschillende sensibliseringsacties. Voor het project is een subsidie van 440.000 euro voorzien.

BruZelle

Menstruatiearmoede is een groeiend fenomeen dat pas de jongste jaren meer aandacht krijgt. Vorig jaar nog won BruZelle, een Brusselse organisatie die de strijd aanbindt met menstruatiearmoede, De Standaard Solidariteitsprijs. Eind vorig jaar maakte ook federaal minister voor Armoedebestrijding Karine Lalieux (PS) - een partijgenote van Morreale - al bekend 200.000 euro uit te trekken voor gratis menstrustieproducten. Ze maakte het geld vrij na een oproep van kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens en Caritas Vlaanderen om in dezen de Schotse gratis-politiek te volgen. Uit een onderzoek van Caritas bij 2.600 respondenten bleek dat 1 op de 8 vrouwen in Vlaanderen tussen 12 en 25 jaar soms niet genoeg geld heeft om maandverbanden en tampons te kopen. Voor meisjes die in armoede leven, loopt het op tot bijna 1 op de 2.