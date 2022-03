Antwerp wint stadsderby met 2-1 tegen tienkoppig Beerschot

Op de 30e speeldag in de Jupiler Pro League is een matig Antwerp zondagmiddag door het oog van de naald gekropen tegen een tienkoppig Beerschot. Het won de Antwerpse derby met 2-1.

Antwerp blijft derde in de rangschikking met 56 punten. Voor hekkensluiter Beerschot lijkt het doek stilaan te vallen. Het staat laatste met 16 punten, met een achterstand van zeven punten op Seraing, op vier wedstrijden van het einde van de reguliere competitie.

Na enkele minuten kreeg de Great Old al een eerste goede kans: Mauricio Lemos liet zich de bal op knullige wijze ontfutselen en Wouter Biebauw devieerde de lage schuiver van Koji Miyoshi met zijn vingertoppen in corner. Beerschot liet zich op zijn beurt niet onbetuigd en kwam op slag van rust zowaar op voorsprong. Lawrence Shankland rukte op na een crosspass en bediende spitsbroeder Felipe Avenatti aan de penaltystip. Laatstgenoemde behield het overzicht en legde panklaar terug op Joren Dom, die met een lage overhoekse trap Jean Butez en zijn ex-team vloerde.

In de tweede helft was het (club)topschutter Michael Frey (62.) die Antwerp terug in de wedstrijd bracht. Hij werkte aan de eerste paal een voorzet van Michel-Ange Balikwisha met de schoentip voorbij Biebauw in de verste hoek. Een dik kwartier voor tijd moesten de Ratten met een man minder verder na een tweede gele kaart voor Thibault De Smet, die daarmee al tegen zijn derde uitsluiting van het seizoen aanliep. Even later dacht Lawrence Shankland Beerschot een delirium te bezorgen met de 1-2, maar de VAR had een voorafgaande fout op Manuel Benson aan de overzijde gedetecteerd. Frey (82.) liet de Bosuil in de slotfase helemaal uit zijn voegen barsten met zijn tweede treffer van de middag. De Zwitser kroonde zich daarmee niet alleen tot matchwinnaar: hij steekt met een doelpunt verschil Deniz Undav de loef af bovenin het topschuttersklassement met een totaal van 22 rozen.

Later op zondag staan er nog vier wedstrijden op het menu in de Belgische hoogste voetbalafdeling. Anderlecht ontvangt KV Oostende om 16u in het Lotto Park en Charleroi speelt om 18u30 gastheer voor Standard in de altijd beladen Waalse derby. Om 21u zijn AA Gent en Zulte Waregem aan zet in de Ghelamco Arena. Op hetzelfde moment speelt Eupen tegen OH Leuven am Kehrweg.