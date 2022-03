Betogers in Brussel eisen no-flyzone boven Oekraïne

In het centrum van Brussel is een vredesmars aan de gang om de Oekraïners te steunen. De organisatoren vinden dat de Navo zo snel mogelijk het Oekraïense luchtruim moet sluiten, en waarschuwen dat Poetin niet onderschat mag worden. ‘Wij tonen dat we dapper zijn, maar we kunnen het niet alleen.’

Het zijn er geen 20.000 - zoals organisator Promote Ukraine op voorhand hoopte - maar volgens een eerste schatting van de politie zo’n 2.000. Het gaat over het aantal mensen dat zondag omstreeks 13 uur verzamelde op de Koning Albert II-laan voor de ‘Stand with Ukraine’-mars. Opvallend veel Oekraïners en andere Oost-Europeanen - voornamelijk volwassenen. Er worden Oekraïense liederen gezonden, en odes aan ‘oorlogshelden’ gescandeerd.

Met slogans als ‘Putler kaput’ (een samentrekking van Poetin en Hitler) en ‘Go fuck yourself’ uitten de deelnemers hun ongenoegen over de Russische president. Maar er waren ook opvallend veel oproepen aan het adres van de Navo, met boodschappen als ‘Nato, be brave like Ukrainians’, ‘Shelter our sky’, ‘Act now’, en ‘No Fly Zone over Ukraine’.

Promote Ukraine vraagt de Navo in de eerste plaats om het Oekraïense luchtruim af te schermen. Dat is ook wat de Oekraïense president Volodimir Zelenski al langer vraagt, maar de Navo wil er tot nader order niet op ingaan omdat die beslissing de deur openzet voor een wereldoorlog. ‘We begrijpen dat de Navo niet rechtstreeks kan optreden, maar wij zouden graag zien dat landen als Frankrijk of Turkije op hun niveau optreden en het Oekraïense luchtruim zelf sluiten, in ieder geval boven de kerncentrales’, aldus Marta Barandiy, een van de oprichters van Promote Ukraine, aan Bruzz.

Tsaar

De Belg Jonathan Langlois, zijn Oekraïense vriendin Anna Stetsenko en zijn schoonmoeder, die een paar uur vóór de bomen uit Loehansk is overgevlogen, dragen een pancarte met een oproep aan de Navo: wees moedig, sluit het luchtruim. ‘De Navo moet een no-flyzone instellen. Wij bellen elke dag met onze vrienden en familie in Charkov en Kiev. Wat zij meemaken is waanzinnig. Ze zitten in de val. Mijn neven kunnen niet weg omdat ze hun oude vader niet kunnen achterlaten’, vertelt Anna.

‘Die humanitaire corridors? Die vertrouw ik niet.’ ‘Poetin is een tsaar’, vult Jonathan aan. ‘Hij zal niet stoppen voor hij het oude rijk terug veroverd heeft. Als de wereld nu niet ingrijpt, gaat hij stap voor stap verder. Dan volgen de buurlanden.’

‘Wereld is bang van Poetin’

‘We zijn dankbaar voor de steun van Europa, maar het volstaat niet’, zegt Sofia Shevchuck van medeorganisator Support Ukraine. ‘De wereld is bang van Poetin. Wij tonen dat we dapper zijn, maar we kunnen het niet alleen.’ Volgens Shevchuck moeten álle Russische financiële instellingen volledig uit het internationale betaalsysteem Swift worden gegooid en moet het westen Russische olie en gas bannen.

Het gezin van Tim Briers - vader, moeder, drie kinderen - is uit het Vlaams-Brabantse Lot naar Brussel afgezakt om mee actie te voeren. ‘Elke oorlog is slecht, maar dit voelt bijna als een persoonlijke aanval’, verklaart Briers. ‘Poetin ondergraaft alles waar wij als democratisch Europa voor staan.’ Zoon Lukas (10) knikt. Hij is bang dat de oorlog naar ons land uitbreidt. Tim: ‘Ik probeer de vragen van de kinderen zo goed mogelijk te beantwoorden, maar het is een afweging. Hoe ver ga je daarin? Zij zien ook die beelden van kinderen in schuilkelders, ze willen iets doen. Hier vandaag onze solidariteit tonen is het minste wat we kunnen doen.’

Nucleaire dreiging

De zussen Oksana en Tanja Golik wonen al twintig jaar in Duffel maar zijn afkomstig uit Tsjerkassy. Ze vrezen dat Poetins nucleaire dreigementen realiteit zouden kunnen worden. ‘We hebben Tsjernobyl meegemaakt, dat mag niet nog eens gebeuren’, zeggen de zussen. Hun familie weigert het land te ontvluchten want ‘Oekraïne heeft hen nodig’. ‘Het zijn moedige mensen, ze geven niet op. Onze vrienden en familie gaan Oekraïne verdedigen tot het bittere einde, ook al liggen heelder steden in puin. Onderschat de Oekraïners niet, het is een trots volk! De mensen moeten beseffen dat het land dienst doet als schild voor Europa, tegen Poetin.’

Twee dagen op rij

Ook zaterdag waren er al een aantal manifestaties in Brussel om Oekraïne te steunen. Volgens de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene kwamen er zaterdagvoormiddag rond 11 uur ongeveer vijftig mensen samen op het Albertinaplein aan de Kunstberg. Het ging om een actie van ‘Together 4 Freedom’, een beweging van manifestanten uit verschillende gemeenschappen. Een 200-tal mensen verzamelde op de Regentlaan tegenover het gebouw van de permanente vertegenwoordiging van Rusland bij de EU onder de noemer ‘We Stand with Ukraine’, een organisatie van Russen in België.

Zaterdag werden geen extra maatregelen genomen, zondag raadde de politie aan om het parcours te vermijden.

⚠️ Zondag 6 maart zal er een betoging plaatsvinden in #Brussel (12u - 17u).

Er kan verkeershinder verwacht worden langs de Kleine Ring #R20 en in de omgeving van de Europese wijk.

We raden u aan om deze sectoren te vermijden. pic.twitter.com/ZyxtetVH7v — PolBru (@zpz_polbru) March 4, 2022

Een andere mars, die vanuit Ukkel zou trekken van de Russische naar de Oekraïense ambassade, met als doel de Russen te steunen in hun verzet tegen hun ‘dictatoriale leider’ Vladimir Poetin, werd geannuleerd.

Ook elders in de wereld vonden/vinden dit weekend steun- en vredesmanifestaties plaats. Zo ook in Rusland, waar meer dan 2.000 mensen werden opgepakt tijdens een protest tegen de oorlog.