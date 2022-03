‘De stad Marioepol bestaat niet meer’

Oekraïense autoriteiten ondernemen zondagmiddag een nieuwe poging om 400.000 burgers weg te krijgen uit de vernielde havenstad Marioepol, nadat een tijdelijke wapenstilstand zaterdag mislukte. Het is nog niet duidelijk of het deze keer wel doorgaat, de eerste berichten zijn tegenstrijdig.

Rond deze tijd start in Marioepol, de strategisch belangrijke Oekraïense havenstad die al dagen belegerd wordt door de Russen, een grootscheepse evacuatieoperatie. Dat heeft het stadsbestuur onder leiding van de 44-jarige burgemeester Vadim Bojtsjenko op Telegram aangekondigd. Er wordt een ‘humanitaire corridor’ geopend naar de stad Zaporizja, ongeveer drie uur verderop. Zo’n 400.000 à 450.000 burgers zitten vast in de stad. Zij krijgen tot vanavond 20 uur de tijd om te vertrekken.

Burgemeester Vadim Bojtsjenko Foto: REUTERS

Het stadsbestuur hoopt dat het tijdelijke staakt-het-vuren deze keer wél gerespecteerd wordt. Zaterdag sprong een soortgelijke deal met Rusland af. Volgens Bojtsjenko bleven de Russen de bussen maar beschieten, zodat ze niet op de evacuatiepunten geraakten. Onder meer een peuter van 18 maanden oud kwam om het leven in Marioepol.

Het is (nog) niet duidelijk of de tijdelijke wapenstilstand en de evacuatieoperatie daadwerkelijk voltrokken worden. De eerste berichten daarover zijn onduidelijk - veeleer pessimistisch, al zijn er ook beelden van wegrijdende bussen. Sinds het begin van de inval in Oekraïne op 24 februari heeft Rusland altijd ontkend burgers te willen treffen.

‘Humanitaire blokkade’

Volgens de burgemeester van de Zuid-Oekraïense havenstad wordt zijn stad geconfronteerd met een ‘humanitaire blokkade’. Russische troepen omsingelen de stad en hebben alle elektriciteitsleidingen afgesloten. De stad waar bijna een half miljoen inwoners vastzit, heeft al vijf dagen geen stroom, zei Vadim Bojtsjenko tegen de Oekraïense tv. In een video op Youtube herhaalt hij dat er ‘geen verwarming, noch een mobiel netwerk’ is.

Bojtsjenko droomde naar eigen zeggen lang van een ‘wederopbouw’ van zijn stad. Enkele weken geleden deed hij ambitieuze plannen uit de doeken voor Marioepol, met nieuwe investeringen in technologie, de medische wereld en het onderwijs. Dit weekend sprak hij de wereld toe vanuit een kelder, in t-shirt en met donkere kringen onder zijn ogen. De Oekraïense vlag op de achtergrond.

‘Nu is het mijn absolute topprioriteit om de vele mensen die hier vastzitten te helpen om weg te geraken.’ Volgens de burgemeester zijn er bij de bombardementen van de voorbije dagen ‘duizenden gewonden’ gevallen. ‘We krijgen niet eens de gelegendheid om onze slachtoffers te tellen, omdat de bombardementen maar niet stoppen.’ Hij voegt eraan dat de Russische troepen de aanvoer van voedsel en geneesmiddelen tegenhouden. ‘De stad Marioepol bestaat niet meer’, dixit Bojtsjenko. ‘Ik vraag aan onze Amerikaanse en Europese bondgenoten: help ons, help Marioepol.’

#Mariupol mayor Boichenko shows red cross signs that were supposed to use during evacuation of civilians. The operation was agreed with #RU However, #RU started shelling escape route



Never trust Russia!#CloseTheSkyUkraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/zDkjR6QmrM — Mariia Ionova (@MPMaria_Ionova) March 5, 2022

Bojtsjenko’s zoon vecht elders aan het front, maar zijn moeder, grootmoeders en zijn broer met diens gezin zitten vast in Marioepol. Net zoals veel andere inwoners heeft de burgemeester hen al dagen niet gezien of gehoord.

Een medewerker van Artsen zonder Grenzen in Oekraïne noemde de humanitaire situatie in Marioepol zaterdag al ‘catastrofaal’. Een evacuatie lijkt ‘absoluut noodzakelijk’. ‘De mensen hebben enorme problemen om aan drinkwater te geraken, dat wordt een groot probleem. Er is geen elektriciteit, er is geen verwarming. Het voedsel raakt op, winkels zijn leeg’, aldus Laurent Ligozat zaterdag vanuit de westelijke stad Lviv.

Vrouwen en kinderen eerst

De val van Marioepol, een stad van ongeveer 450.000 inwoners, zou een keerpunt betekenen. Troepen uit de door Rusland geannexeerde Krim-regio, die al andere havensteden als Berdjansk en Cherson innamen, zouden zo in verbinding staan met de troepen in de Donbas-regio. Van daaruit kunnen ze samen oprukken naar het centrum en noorden van Oekraïne.

Russische troepen naderen ook Kiev, waar ze op hevige weerstand botsen. De voorbije dagen kwamen tientallen burgers om in Tsjernihiv, 150 kilometer ten noorden van de hoofdstad. Een team van het Franse persagentschap AFP dat zaterdag ter plaatse was, stelde grote verwoestingen vast in de stad, die 300.000 inwoners telt maar leegloopt door het oorlogsgeweld. Het doet vrezen dat Kiev eenzelfde lot wacht van zodra het Russische leger aan de poorten van de stad staat.

Ook elders in Oekraïne wordt de situatie steeds spannender. Het regionale bestuur van Loehansk, dat onder controle van de Oekraïense autoriteiten staat, heeft intussen aangekondigd dat er een trein zal worden ingezet om vrouwen kinderen en ouderen te evacueren uit de zuidoostelijke stad Lysytsjansk. ‘Je moet het treinstation van Lysytsjansk op eigen kracht bereiken’, aldus een lokale ambtenaar op Telegram. ‘Vrouwen met kinderen mogen eerst aan boord, dan vrouwen onder de 40 jaar, andere vrouwen en ouderen.’

‘Déjà vu’

In een reactie op de intussen elfde dag van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zegt de Britse Defensie de gebruikte technieken van president Vladimir Poetin te herkennen. ‘De omvang en de kracht van het Oekraïense verzet blijven Rusland verrassen’, zegt het Britse leger in een inlichtingenupdate. ‘Het reageerde door bevolkte gebieden in verschillende locaties aan te vallen, zoals de steden Charkov, Tsjernihiv en Marioepol. Dit is waarschijnlijk een poging om het Oekraïense moreel te breken.’

De militaire dienst vergelijkt de Russische tactiek met hun aanpak tijdens militaire acties in Tsjetsjenië in 1999 en Syrië in 2016. Ook toen werden dichtbevolkte, stedelijke gebieden via zowel de lucht als de grond aangevallen. Rusland ontkent nog steeds dat het zich ook op stedelijke gebieden richt.

Volgens de Verenigde Naties zijn al 1,37 miljoen inwoners van het land op de vlucht geslagen voor de oorlog in Oekraïne, die de Russische president Vladimir Poetin ‘een vredesmissie’ noemt.