‘VS en Polen bestuderen transfer gevechtsjets aan Oekraïne’

De Oekraïense president Zelenski smeekt om extra gevechtsvliegtuigen. Volgens Washington wordt bekeken of Polen zijn Russische Mig-straaljagers kan doorspelen aan Oekraïne, in ruil voor F-16’s. Warschau ontkent officieel.

‘Als jullie niet kunnen zorgen voor een no-flyzone boven Oekraïne, maak dan tenminste dat ik vliegtuigen krijg.’ Dat verklaarde de Oekraïense president Volodimir Zelenski zaterdag tijdens een videogesprek met ruim 200 Amerikaanse Congresleden, zo onthulde één van de deelnemers.

De oproep viel niet in dovemansoren. ‘Zelenski hield een wanhopig pleidooi opdat landen uit Oost-Europa gevechtsvliegtuigen van Russische makelij aan Oekraïne zouden leveren’, zei Chuck Schumer, leider van de Democraten in de Senaat. ‘Die vliegtuigen zijn echt nodig. Ik zal alles doen wat ik kan om de regering hierbij te helpen.’

Polen, Bulgarije en Slovakije beschikken nog over Russische Mig-toestellen. Dat zijn de gevechtsvliegtuigen waar Zelenski op aast, omdat de Oekraïense piloten opgeleid zijn om met dit type te vliegen. Het idee dat circuleert is dat die drie Navo-landen in ruil Amerikaanse F-16’s zouden krijgen om hun eigen luchtmacht op peil te houden.

Risico op escalatie

Er wordt vooral gekeken naar Polen, dat een kleine dertig toestellen van het type Mig-29 zou kunnen leveren. ‘We bestuderen actief hoe we het gat zouden kunnen opvullen mocht Polen beslissen die toestellen te leveren’, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken daar zondag over. ‘Ik kan niets zeggen over een tijdlijn, maar we zijn zeer, zeer actief op dit dossier.’

Een anonieme woordvoerder van het Witte Huis zei tegenover Politico dat de regering-Biden niet gekant is tegen een eventuele transfer van Mig-toestellen aan Oekraïne. Zowel het Witte Huis als het Congres moeten daarvoor het licht op groen zetten.

De piste van een no-flyzone boven Oekraïne, waarbij de Navo zou beletten dat Russische toestellen doelwitten in Oekraïne nog kunnen bombarderen, is een brug te ver voor verschillende Navo-lidstaten omdat dit zou de alliantie direct zou betrekken bij het conflict.

Maar ook dit plan-B van Zelenski zou door het Kremlin ongetwijfeld gezien worden als een escalatie, al zou het in dit geval officieel gaan om soevereine beslissingen van die landen. Experts wijzen erop dat de transfer risicovol zou zijn: de Russische luchtmacht zou het transport kunnen aanvallen.

Loslippige Borrell

Josep Borrell, de Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid van de EU, alludeerde vorige week zondag in een moment van loslippigheid al op die mogelijkheid. Sommige EU-landen beschikken over het type toestel dat de Oekraïeners nog hebben in de strijd tegen Rusland, zei hij. Het werd hem niet door iedereen binnen de EU in dank afgenomen.

Slovaakse, Bulgaarse en Poolse leiders ontkenden meteen dat ze plannen in die richting hadden. Oekraïense piloten zouden begin vorige week zelfs naar Polen afgereisd zijn maar moesten onverrichter zake terugkeren. Na de uitspraak van Blinken herhaalde Polen dat het ‘zijn straaljagers niet naar Oekraïne zal sturen en niet zal toestaan dat zijn luchthavens worden gebruikt. We helpen aanzienlijk op vele andere gebieden.’