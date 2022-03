Tornado eist zes levens in VS

Minstens zes personen, vier volwassenen en twee kinderen, zijn zaterdagavond gedood door een tornado in de Amerikaanse staat Iowa. Dat melden de hulpdiensten.

De tornado verwondde ook minstens vier anderen en veroorzaakte ‘aanzienlijke schade aan huizen en eigendommen’, aldus Diogenes Ayala, directeur bij de hulpdiensten van Madison County.

Gouverneur van Iowa Kim Reynolds heeft een natuurramp uitgevaardigd voor Madison County, dat centraal gelegen is in de staat. ‘Onze gedachten gaan uit naar al diegenen die getroffen zijn door de dodelijke stormen die onze staat vandaag hebben geteisterd’, zei ze in een verklaring.

In december kwamen nog 79 mensen om bij de doortocht van verschillende hevige tornado’s in vijf staten in het centrum van de VS. Vooral Kentucky werd toen getroffen.