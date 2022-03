Overzicht vannacht | Ogen gericht op waterkrachtcentrale, Marioepol vast in ‘humanitaire blokkade’

De situatie in de stad Marioepol werd er afgelopen nacht niet beter op. Het Russische leger nadert de Oekraïense hoofdstad Kiev, en ook de stad Charkov werd zwaar beschoten. Ondertussen gaat het diplomatiek overleg verder.

- De situatie in Marioepol wordt stilaan dramatisch, de burgemeester spreekt van een humanitaire blokkade en zegt dat de 450.000 inwoners gegijzeld worden. Er is geen verwarming, een elektriciteit en geen mobiel netwerk. De stad werd de afgelopen nacht zwaar beschoten en gebombardeerd. Aangezien het staakt-het-vuren mislukt is, kon er ook geen medicatie worden aangevoerd.

- Er werden vannacht geen pogingen ondernomen om de zuidwestelijke buitenwijken van Kiev binnen te dringen, maar ondertussen naderen de Russische troepen Kiev wel. In de nacht op zondag was verscheidene keren het luchtalarm te horen.

- De stad Charkov werd zwaar beschoten en gebombardeerd, er vielen veel burgerslachtoffers.

- Rusland is van plan om de dam van de waterkrachtcentrale van Kaniv, in het centrum van Oekraïne, in te nemen. Dat heeft de generale staf van het Oekraïense leger in de nacht op zondag gezegd. De dam ligt op zowat 150 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Kiev aan de Dnjepr-rivier.

- Het diplomatiek overleg gaat verder. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken ontmoette zijn Oekraïense ambtgenoot Koeleba op de -zwaar beveiligde- Pools - Oekraïense grens. De Israëlische premier Naftali Bennett heeft zaterdag in het Kremlin de Russische president Vladimir Poetin gesproken, en had later ook een telefoongesprek met president Zelenski. Joe Biden en Volodimir Zelenski hadden opnieuw contact, ze spraken over veiligheidskwesties, financiële steun voor Oekraïne en de sancties tegen Rusland.

- SpaceX-baas Elon Musk heeft aangekondigd dat zijn bedrijf Starlink volgende week nog meer internetterminals gaat leveren. Zo kan Oekraïne via de Starlink-satellieten toch weer verbinding maken met het internet.

- Verder probeerden Russische troepen om de snelweg tussen Brovary bij Kiev en Boryspil, waar de internationale luchthaven ligt, te benaderen. In de richting van Kozelets, rond 70 kilometer ten noordoosten van Kiev, zijn grote verplaatsingen van militair materieel waargenomen.

- De hoofdfocus van het Russische leger blijft de omsingeling van de steden Kiev, Charkiv (oosten) en Mykolajiv (zuiden). Het Oekraïnese nieuwsagentschap Unian berichtte zaterdag dat in de regio rond Charkiv sinds het begin van de gevechten 194 mensen zijn gedood, onder wie 126 burgers. De informatie kan niet onafhankelijk worden bevestigd.

- In de regio Soemi, in het noordoosten van Oekraïne, zijn zaterdag de steden Soemi en Lebedin door Russische troepen beschoten. Dat zei Dmitri Zjivitski, het hoofd van de regionale regering, in de nacht op zondag op zijn Telegram-kanaal.

- Daarnaast heeft de Russische luchtmacht zaterdag in de kleine stad Ochtirka een opslagplaats voor levensmiddelen en bouwmaterialen en een parkeerplaats vernield.