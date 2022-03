Akkoord over opruimen Iraans uranium

Iran en het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) zijn het zaterdag eens geworden over een kalender om het uranium in oude, niet-aangegeven nucleaire sites in het land tegen juni op te ruimen. Het gaat om een van de obstakels die een heropleving van het nucleair akkoord met Teheran in de weg staan.

Het IAEA voert al een tijd onderzoek naar de uraniumdeeltjes die teruggevonden werden in drie schijnbaar verouderde, maar niet aangegeven sites in Iran. Dat zou erop kunnen wijzen dat Teheran er aan uraniumverrijking deed zonder dat het werd aangegeven bij de nucleaire waakhond van de Verenigde Naties.

Iran vraagt om dat onderzoek te sluiten, maar de IAEA wil bijkomende garanties dat het uranium wordt opgeruimd. Tijdens een ontmoeting in Wenen kwamen de IAEA-baas Rafael Grossi en Teheran zaterdag een kalender overeen: het onderzoek zou tegen juni afgesloten kunnen worden, al hield Grossi wel een slag om de arm. ‘Als Iran niet meewerkt, zal ik vragen blijven stellen en dit proces voortzetten’, zei hij na zijn terugkeer uit de Oostenrijkse hoofdstad.

Het opruimen van de nucleaire projecten uit het verleden is een van de laatste knelpunten in de onderhandelingen over het nucleair akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Frankrijk, Duitsland, China en de EU uit 2015. Dat is op sterven na dood sinds de Verenigde Staten zich onder de vorige president Donald Trump terugtrokken uit het akkoord. Het herstelontwerp voorziet in een nieuwe strenge beperking van het kernprogramma in Teheran, in ruil waarvoor Washington sancties tegen Iran opheft.

Zaterdag kwam er nog een struikelblok bij. Rusland, dat in Wenen aan de onderhandelingstafel zit, wil Amerikaanse garanties dat de sancties die het westen aan Moskou oplegt als gevolg van de invasie in Oekraïne geen impact zullen hebben op de Russische samenwerking met Iran.