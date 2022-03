Union dankzij late wereldgoal langs Kortrijk

Union heeft zaterdagavond met 2-3 gewonnen van KV Kortrijk na een uiterst vermakelijke pot voetbal. Beide ploegen leken af te stevenen op een gelijkspel na goals van Selemani (2x), Nielsen en Kandouss, maar Undav had toch meer zin in een nieuwe driepunter: de Duitser schoot het leer in het slot fenomenaal in de winkelhaak.

‘Selemani is een van de meest creatieve spelers in onze competitie’, waarschuwde Felice Mazzu voor aanvang van Kortrijk-Union zijn spelers. Maar een gewaarschuwd man is er bij Union duidelijk geen twee waard: na amper acht minuten schoot de Comorese international Kortrijk namelijk al op voorsprong. Nu, veel creativiteit had Selemani voor dat doelpunt niet nodig: Kandouss speelde het leer zomaar in zijn voeten, Selemani hoefde enkel in doel te schuiven. 1-0 na een onwaarschijnlijke blunder.

Maar die voorsprong was niet geheel onverdiend. De Kerels namen meteen het initiatief tegen de competitieleider en konden voor het doelpunt ook al twee keer dreigen: eerst schoot Messaoudi voorlangs, nadien had Moris een prima parade in huis op een schot van Selemani.

Nielsen met knap afstandsschot

Na de 1-0 kwam Union dan toch iets gretiger voor de dag, en dat loonde meteen. Eerst trof een vrije trap van Teuma via Ilic nog de lat, maar een minuut later mocht Union wel juichen. Lazare tikte een corner slim tot bij Nielsen, die nog maar eens de sloophamer bovenhaalde en het leer enig mooi in de verste hoek liet verdwijnen: 1-1. Het zesde doelpunt al van de Deen dit seizoen: niet slecht voor een verdedigende middenvelder.

Ook in het vervolg van de eerste helft vermaakten we ons. Union nam de bovenhand, voetbalde goed, én creëerde kansen. Eerst mikte Teuma naast en talmde Lazare te lang met schieten, en net voor het halfuur hield Ilic Lapoussin van de 1-2 met een knappe save. Meteen ook de laatste kans van de eerste helft.

Mazzu koos er tijdens de rust voor om Pools toptalent Kacper Kozlowski in de ploeg te droppen, ten koste van een onzichtbare Puertas. En ook in de tweede helft waren de Brusselaars veruit de betere ploeg, al leek de bal er in eerste instantie niet te willen ingaan. Bart Nieuwkoop kreeg twee uitgelezen mogelijkheden voor de 1-2, maar de Nederlander liet ze beiden onbegrijpelijk liggen. Eerst knikte hij van dichtbij op Ilic, nadien mikte hij van nog dichterbij over het Kortrijkse doel.

Foutje rechtzetten

Maar de aanhouder wint, zo luidt het bekende spreekwoord. En dat was ook in Kortrijk niet anders: een vrije trap van Nielsen belandde perfect op het hoofd van Kandouss, die de 1-2 in doel kopte. Foutje rechtgezet. Haast meteen erna kon Teuma de wedstrijd zelfs beslissen, maar Ilic bokste zijn schot in corner.

Lang kon Union uiteindelijk niet van die voorsprong genieten. Amper tien minuten na de 1-2 verscheen Selemani na een knappe combinatie schuin voor Moris, en hij krulde het leer enig mooi in de verste onderhoek: 2-2 met nog een kwartier op de klok.

Heerlijke knal

Union leek te beseffen dat de tijd begon te dringen en schakelde nog een versnelling hoger. Kansen bleven eerst nog uit, maar Undav schoot zijn ploeg in het slot van de partij alsnog naar de overwinning. En hoe. De Duitser draaide knap weg en haalde verschroeiend uit, Ilic zag het leer in de winkelhaak verdwijnen. Wat een fantastisch doelpunt van de topschutter.

De competitieleider kwam nadien niet meer in de problemen en boekt zo een levensbelangrijke driepunter. De Brusselaars waren dankzij het puntenverlies van Mechelen al zeker van de Champions’ play-offs, maar de driepunter was wel cruciaal om het puntenverlies tegen Eupen te doen vergeten. De kloof met eerste achtervolger Club Brugge blijft zeven punten.