Uitblinker Skov Olsen helpt Club met twee goals aan ruime zege in Seraing

Club Brugge heeft de bekernederlaag tegen AA Gent doorgespoeld met een simpele 0-5-overwinning op Seraing. Andreas Skov Olsen was met twee goals en een assist de grote man bij blauw-zwart, dat de kloof met Union intact houdt.

Ondanks de uitschuiver in de beker tegen AA Gent behield Alfred Schreuder het vertrouwen in zijn basiself. Dat betekende dus dat Charles De Ketelaere opnieuw op de bank startte. Ruud Vormer moest ziek afhaken.

Lang had Club niet nodig om de score te openen. Na de balherovering van Rits ging het naar Skov Olsen. De Deen dribbelde vanaf rechts naar binnen en haalde de trekker over. Niet veel later lieten Rits en Noa Lang na om meteen voor de snelle 0-2 te zorgen.

Uitstel maar geen afstel, want op het halfuur kon Rits profiteren van een slaapwandelende Seraing-defensie, die een hoekschop van Skov Olsen niet weggewerkt kreeg. Rits pikte op en knalde vanaf de rand van de zestien zijn vijfde competitietreffer binnen.

De thuisploeg was rijp voor de slacht en legde Club amper iets in de weg. Adamyan toonde zich nog genadig toen hij alleen voor Dietsch verkeerd breed legde voor Lang, maar Cachbach maakte een einde aan alle Luikse hoop door fors door te gaan op de enkels van Odoi. Na tussenkomst van de VAR mocht de middenvelder vroegtijdig gaan douchen. Club hield zich niet in en kwam nog voor rust op 0-3. Na een combinatie met Lang was het opnieuw Skov Olsen die raak trof. Al kreeg Dietsch het doelpunt op zijn naam. Het is dus afwachten wat de Pro League de komende dagen beslist.

Met de handrem op

De ploeg van trainer Alfred Schreuder speelde een gewonnen wedstrijd en begon gaandeweg de tweede helft te wisselen. Onder meer Dost en De Ketelaere kwamen erin. Opvallend was dat Noa Lang na zijn vervanging rechtstreeks naar de kleedkamer trok.

Blauw-zwart drukte het gaspedaal daarna niet meer voluit in, maar kwam 20 minuten voor tijd toch op 0-4. Opnieuw was Skov Olsen bij het doelpunt betrokken, al werd het hem ook niet echt moeilijk gemaakt door de Seraing-verdedigers. Vanop de achterlijn zette hij voor op Dost, die van dichtbij simpel scoorde.

In de slotfase werd het nog meer de avond van Skov Olsen. Na een mooie een-twee met Vanaken maakte de Deense winger dan toch zijn tweede doelpunt van de avond. Buiten een blessure bij Mata – afwachten of dat ernstig is – was het bezoekje aan Le Pairay een enorm succes voor Club, dat op zeven punten van leider Union - dat zelf ook won - blijft. Seraing mag zich stilaan gaan opmaken voor de degradatie-play-offs.