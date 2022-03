Amerikaanse basketbalster vast in Moskou voor drugssmokkel

De Amerikaanse basketbalinternational Brittney Griner, ploeggenote van Emma Meesseman bij Ekaterinburg, is vorige maand aangehouden op een luchthaven in Moskou omdat ze wordt verdacht van drugssmokkel. In de handbagage van de 31-jarige speelster van Phoenix Mercury was hasjolie gevonden, meldt de Russische douane.

‘We zijn op de hoogte en houden de situatie met Brittney Griner in Rusland nauwlettend in de gaten’, aldus Phoenix Mercury in een verklaring. ‘We blijven constant in contact met haar familie, haar club en de basketbalbond. Op dit moment is onze grootste zorg haar veiligheid, fysieke en mentale gezondheid en haar veilige terugkeer naar huis.’

Griner won afgelopen zomer met het Amerikaanse basketbalteam goud op de Spelen van Tokio. In 2016 had Griner zich met de Verenigde Staten in Rio ook al verzekerd van de olympische titel. Griner speelt sinds 2015, buiten het reguliere WNBA-seizoen om, voor Ekaterinburg. Haar arrestatie vindt plaats in een tijd van verhoogde spanningen tussen Rusland en de Verenigde Staten, veroorzaakt door de Russische inval in Oekraïne.