In Italië moeten ook de villa’s van de oligarchen eraan geloven

De Italiaanse politie heeft voor 140 miljoen euro aan villa’s en jachten in beslag genomen. Ze waren allemaal in het bezit van vier hooggeplaatste Russsen en stonden op de sanctielijst van de Europese Unie. Ze kwamen op die lijst terecht door de inval van Rusland in Oekraïne.

Volgens politiebronnen gaat het om een villa van zakenman Alisher Usmanov op het eiland Sardinië. Verder werd ook een villa van televisiester Vladimir Soloviev in beslag genomen. In Italiaanse havens werden jachten van de rijkste Rus Alexey Mordashov en een vriend van Poetin Gennady Timchenko afgenomen.

Omdat rijke Russen de afgelopen twintig jaar volop villa’s kochten in Italië, is de kans groot dat in de toekomst nog meer villa’s worden verzegeld. Mordashov heeft bijvoorbeeld nog een huis van 66 miljoen euro staan op het eiland Sardinië. In totaal kan Moradshov voor zo’n 26,5 miljard euro kwijtraken door de sancties, berekende Forbes.

Ook de Italiaanse banken krijgen al duidelijke instructies om geld van oligarchen te bevriezen. De Britse premier Boris Johnson kijkt mee naar de Europese sancties en belooft dat hij ook sneller gaat schakelen en oligarchen in zijn land gaat aanpakken.