Vlaamse regering belooft lokale besturen 1.000 euro per opvangplek Oekraïense vluchtelingen

De Vlaamse regering voorziet eenmalig 1.000 euro voor steden en gemeenten per opvangplaats voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Dat hebben minister-president Jan Jambon (N-VA) en de Vlaamse ministers van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) en Wonen Matthias Diependaele (N-VA) aangekondigd.

De Vlaamse regering kondigde de maatregel, die geldt voor elke opvangplaats voor minimaal drie maanden, zaterdagvoormiddag aan tijdens een webinar voor de lokale besturen naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Jambon, Somers en Diependaele gaven er meer toelichting over de organisatie en ondersteuning van de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Vlaanderen. Al zowat een miljoen Oekraïners zijn hun land ontvlucht.

‘Net zoals tijdens de coronacrisis zullen we beroep moeten doen op de slagkracht van de lokale besturen’, klinkt het in een persbericht. ‘Vanuit Vlaanderen ondersteunen we onze steden en gemeenten, ook financieel. We maken werk van collectieve en duurzame opvangplaatsen. Een Europees land is in oorlog. Oekraïners die naar Vlaanderen vluchten, moeten we zo goed mogelijk ondersteunen.’

Taskforce

Er zal ook een administratieve taskforce worden opgericht voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, zegt minister-president Jan Jambon. Die is sinds zaterdag actief en zal worden geleid door Jeroen Windey, leidend ambtenaar van het Agentschap Binnenlands Bestuur. ‘De taskforce zal de spil zijn tussen alle betrokken Vlaamse beleidsdomeinen, maar ook tussen Vlaanderen en federaal, en tussen Vlaanderen en de lokale besturen’, aldus Jambon.

Op vraag van minister Somers organiseert Horeca Vlaanderen een bevraging bij de hotel- en logiessector om in kaart te brengen hoeveel kamers zij beschikbaar kunnen stellen. ‘Daarnaast zorgen we in Vlaanderen voor één centrale website en e-mailadres waar lokale besturen terechtkunnen met al hun vragen.’

Minister Diependaele zal een aantal noodmaatregelen nemen om een aantal geldende normen inzake woningkwaliteit buiten werking te stellen, om te vermijden dat opvangoplossingen stoten op beperkingen. Het gaat dan onder meer over minimale oppervlakte en de bezettingsnorm, licht zijn kabinet toe. ‘De normen inzake veiligheid en gezondheid blijven uiteraard wel onverkort gelden’, aldus nog Diependaele.