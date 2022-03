Het indrukwekkend konvooi van Russisch materiaal in het noorden van Kiev schuift al dagenlang niet op. Wachten ze op versterking om Kiev in te palmen, of brengt de echte reden Poetin het schaamrood op de wangen?

65 kilometer aan militaire voertuigen, brandstoftankers en vrachtwagens met proviand en munitie voor de 15.000 meerijdende militairen. Dat is wat de hoofdstad Kiev op 30 kilometer noordwaarts te wachten staat. Via een rechtstreekse weg kan het konvooi binnen het uur in Kiev staan. Maar dat doet het niet. De laatste drie à vier dagen werd roerde de colonne niet.

Geklungel

Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten is geklungel een belangrijke verklaring voor die stilstand. Dat verklaarden ze enkele dagen geleden al. Brandstof moet van ver met jerrycans aangebracht worden en raakt amper tot bij de voertuigen. Omdat er te weinig voedsel is, gaan Russische soldaten supermarkten in de buurt plunderen. Dat stellen ook de Britse inlichtingendiensten vast.

Maar laat ook het materiaal te wensen over? Platte banden en modderige wegen zorgen ervoor dat het konvooi niet vertrekt, suggereren sommige experts. Foto’s op sociale media tonen tanks die zich vastrijden in de modder en in grachten liggen. Bovendien hangt er misschien nog meer ellende boven het hoofd van het konvooi. Wanneer alle sneeuw smelt, dreigt het nog veel modderiger te worden en kunnen de voertuigen nog veel langer ter plaatse ploeteren.

‘Hun materiaal is slecht onderhouden’, zegt Trent Teletenko in de Britse krant Daily Express. Hij is een oud-ambtenaar van de Amerikaanse defensie en hielp er mee aan audits over legervoertuigen. Mason Clark, Ruslandkenner aan het Instituut voor Oorlogsstudies in Washington, geeft ook mee dat de Russische soldaten weinig ervaring hebben met zo’n grote colonnes.

Verzet

De Russen botsen bovendien op ongelooflijk veel verzet. De Oekraïners pakken nu al met succes de logistieke operaties richting het konvooi aan om het te boycotten. Ze zouden ook niet kansloos zijn als ze het konvooi rechtstreeks zouden aanvallen. Volgens analysebureau Rochan Consulting is het konvooi ‘een droom voor elke droneoperator en artillerieofficier’ – twee defensietakken die bij de Oekraïners op punt staan.

Toch blijven aanvallen uit. Experts in de Britse krant Financial Times merken op dat de oorlog vooral op de grond wordt uitgevochten. Volgens hun analyse is dat omdat geen van beide partijen de andere overtuigend kan overklassen in de lucht. Door grondaanvallen zijn de voorste voertuigen al beschadigd. Dat puin dient nu al voor een extra barricade tegen het konvooi, schrijft de Engelstalige Indiase zakenkrant Business Standard.

Maar heus niet alle verzet is hightech. De huis-tuin-en-keukenoorlogsvoering slaagt er mee in om het de Russen knap lastig te maken. Iedere Oekraïner weet intussen hoe die een molotovcocktail moet maken en gebruiken. Rond de hoofdstad werpen Oekraïners barricades op en graven ze loopgraven.

Focus op zuiden

Het zou ook kunnen dat de Russen bewust niet oprukken naar Kiev. Op satellietbeelden is te zien hoe tanks patrouilleren op invalswegen om de colonne veilig te stellen. Alsof ze de pauzeknop zelf indrukken. De focus van het leger ligt op het zuiden van het land. Daar kregen de Russen de stad Cherson in handen. Ook havenstad Marioepol is al ingesloten en staat onder zware druk. In het oosten van het land krijgt Cherkov, de op een na grootste stad, zware bombardementen te slikken.

Het is niet ondenkbaar dat de kilometerslange rij oorlogsvoertuigen in het noorden wacht op andere tanks uit het zuiden of oosten. Daarmee zou de hoofdstad omsingeld zijn. Zo’n gestage opbouw waarbij Oekraïners stad na stad zien vallen en militairen vanuit verschillende richtingen naar de hoofdstad zien trekken, heeft misschien ook meer potentieel om de Oekraïense moraal – en het verzet – te doen afkalven. Poetin laat alvast niet in zijn kaarten kijken en gaf aan dat de ‘militaire acties’ volgens plan lopen.