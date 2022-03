Man levensgevaarlijk gewond na schietpartij tijdens pokeravond in Kuringen

De hulpdiensten zijn vrijdagavond opgeroepen voor een schietpartij aan een zaal in Kuringen bij Hasselt. De neergeschoten man (42) is levensgevaarlijk gewond geraakt.

Een 42-jarige man uit Hasselt is vrijdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt, toen hij beschoten werd na een discussie tijdens een kaartpokerspel in een feestzaal in Kuringen (Hasselt). Dat maakten de lokale politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) en het Limburgse parket bekend. De 66-jarige schutter uit Houthalen-Helchteren werd meteen gearresteerd.

Rond 23 uur werden de politie- en hulpdiensten opgeroepen voor een schietpartij aan de zaal. Een ziekenwagen en Mug-team brachten de 42-jarige Hasselaar in kritieke toestand over naar het ziekenhuis. De lokale politie, de mensen van de technische en wetenschappelijke politie van de federale politie en een wapendeskundige zullen zaterdag nog ter plaatse gaan om de omstandigheden van de feiten verder te onderzoeken.