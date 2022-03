Weerbericht | Zon blijft van de partij

Het blijft zaterdag zonnig en droog, met in het uiterste westen van het land ‘s ochtends eerst nog lage wolken of mist. Het kwik stijgt tot 5 à 7 graden in de Ardennen en tot 8 à 11 graden elders. Dat zegt het KMI.

In de loop van de avond en nacht verschijnen er meer wolken. De minima liggen tussen 1 graad aan zee en -7 graden in de Ardennen.

Ook zondag blijft het droog, maar laat de zon zich minder zien: geleidelijk aan komen er meer en meer wolkenvelden. De kans op neerslag is wel klein. De maximumtemperaturen gaan van 2 graden in de Hoge Venen tot 7 graden in Vlaanderen.

Vanaf maandag wordt het weer zonniger, met in de voormiddag vooral in het noorden nog enkele wolkenvelden. De maxima liggen tussen 3 en 6 graden.

Nog tot en met donderdag zou de zon van de partij blijven, bij maxima tot rond de 10 graden.