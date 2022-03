Duur puntenverlies voor KV Mechelen na gelijkspel op Stayen

Indien KV Mechelen nog een sprankel hoop koesterde op een plek bij de top 4, dan deed het gisteren een slechte zaak bij STVV. De top 8 veiligstellen wordt nog wat meer het hoofddoel.

Het balbezitpercentage van meer dan 70 procent voor de bezoekers legde de verhoudingen voor de rust bloot. STVV begon nochtans goed met enkele splijtende openingen van Brüls. Al snel nam KV over en plakte het leer zo goed als altijd aan de voet van een Mechelaar. Storm zorgde voor het eerste gevaar en op het halfuur resulteerde het Mechelse overwicht in een voorsprong. Teixeira wilde een voorzet van Storm onschadelijk maken, maar verraste vooral zijn eigen doelman. Een opportunistische Cuypers was de lachende derde en tikte zijn elfde van het seizoen binnen.

De rust deed de bezoekers geen deugd. Malinwa verloor de controle over de partij, en STVV tankte vertrouwen. Op het uur hingen de bordjes weer in evenwicht. Klauss trof knap raak via de onderkant van de dwarsligger. Zijn eerste in Truiense loondienst.

Een vijftiende competitiezege zat er niet meer in voor KV Mechelen. Het verstevigt zijn stek in de top 8, maar ziet zondag mogelijk Antwerp, Anderlecht en AA Gent – de drie voornaamste concurrenten voor de top 4 – verder weglopen in de stand.