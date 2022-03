Rusland rolt zijn militair materieel uit over Oekraïne in de hoop dat het door de knieën gaat. Beelden van raketinslagen op flatgebouwen en explosies in woonwijken halen dagelijks het nieuws. Maar wat zien we eigenlijk op die beelden? Johan Gallant, professor Wapensystemen en Ballistiek van de Koninklijke Militaire School, licht toe.