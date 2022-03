En toen brak, in alle stilte, het rijk der vrijheid aan

Bijna precies twee jaar na de eerste lockdown vallen zo goed als alle coronamaatregelen weg. Alleen mondmaskers en CO 2 -meters zullen nog opduiken, tenminste tot de zomer.

De persconferentie na het Overlegcomité vrijdag over de corona­maatregelen had alles van de laatste ­acte van een schouwspel met een anticlimactisch einde. Twee jaar zoog de pandemie alle aandacht op, nu is ze in relatieve stilte uitgedoofd.

Premier Alexander ­De Croo (Open VLD) bedankte een reeks mensen ‘voor de grote inspanningen, vaak met gevaar voor eigen ­leven’, zoals leerkrachten, vrijwilligers, wetenschappers en de veiligheidsdiensten. ‘We hebben samen bergen beklommen en zeeën doorkruist. Dertigduizend mensen ­lieten het leven na een besmetting, dat zal een moeilijk te helen wonde blijven.’

Het Overlegcomité, het kortste ooit, besliste om vanaf deze maandag over te gaan naar code geel van de coronabarometer. Daarmee verdwijnen het Covid Safe Ticket (CST), de capaciteitsbeperkingen voor evenementen en het mondmasker voor horecapersoneel. ­Alleen CO 2 -meters blijven verplicht bij sommige binnenactiviteiten. Ook zal het mondmasker vanaf maandag niet meer verplicht zijn in winkels, stations, lucht­havens of andere binnenplaatsen. Wel moet je het masker nog dragen op het openbaar vervoer en in zorginstellingen. Op plaatsen waar moeilijk afstand bewaard kan worden, blijven mondmaskers aan­bevolen.

Vrijdag komt er een einde aan de federale fase, na bijna twee jaar. ‘Symbolisch voor onze veerkracht en ons door­zettingsvermogen’, ­aldus De Croo. Vanaf 11 maart ­hoeven reizigers ook het Passenger Locator Form (PLF) niet meer in te vullen, tenzij ze naar een niet-EU-land gaan dat niet op de ‘witte lijst’ staat. Er zal geen quarantaine meer nodig zijn voor reizigers die gevaccineerd of recent getest of besmet zijn geweest, behalve voor wie uit een ­zone komt met verontrustende varianten.

‘Oorlog is nog iets anders’

Ondanks het goede nieuws waren de gezichten bedrukt, vanwege de situatie in Oekraïne. ‘Het doet ons nadenken over wat essentieel is’, zei De Croo. ‘De laatste twee jaar waren niet gemakkelijk, maar oorlog is nog iets heel anders.’ Brussels minister-president Rudi ­Vervoort (PS) sprak over ‘gemengde gevoelens’. ‘Een andere uit­daging klopt op de deur, we zijn nooit helemaal veilig.’

De regering behoedde zich ervoor om definitieve uitspraken te doen over het ‘rijk der vrijheid’. ­‘Laten we onze goede gewoonten niet weggooien’, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), die de gunstige Belgische cijfers linkte aan de ­gedoseerde afbouw van de maat­regelen. Instrumenten als het CST en het PLF wil hij achter de hand houden. ‘De epidemie is niet voorbij. Of we het nu graag horen of niet: we kunnen niet uitsluiten dat we nog een opflakkering krijgen. Maar nu kunnen we wel genieten van een grotendeels normaal ­leven.’

Rond 25 maart zou een nieuw Overlegcomité gepland worden, om dan eventueel naar code groen over te gaan.