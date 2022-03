David Goffin brengt België op voorsprong in Davis Cup na moeizame zege

David Goffin (ATP 68) heeft het Belgische Davis Cup-team op een 1-0 voorsprong gezet in de confrontatie met Finland. De Belgische nummer één haalde het in drie sets (7-5, 3-6 en 6-3) van Otto Virtanen, pas de nummer 405 van de wereld.

Meer dan twee uur had hij ervoor nodig, maar David Goffin won het eerste Daviscupduel in Finland. De Luikenaar had het knap lastig, maar in de derde en beslissende set brak hij twee keer door de opslag van Otto Virtanen.

De Belgen strijden in Finland voor een plaats in de finaleronde van de Davis Cup. Later op de avond komt Zizou Bergs (ATP 163) nog in actie tegen Emil Ruusuvuori (ATP 71). Zaterdagnamiddag is er eerst het dubbelspel. Daarin was het vaste duo Sander Gillé-Joran Vliegen voorzien, maar die laatste testte vandaag positief op het coronavirus en moet zo afhaken.

Twaalf landen kwalificeren zich dit weekend voor de finaleronde met zestien, die in september (14-18, groepsfase) en november (23-27, knock-out) gespeeld wordt.