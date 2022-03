Een bijzondere Radar bieden we u op het einde van deze week krokusvakantie. Het is jarenlang een raadsel geweest: het laatste schilderij van Van Gogh. Dat er ‘boomwortels’ op staan, dat wisten we. En dat hij ze geschilderd heeft vlak voordat hij zelfmoord pleegde ook. Maar waar had hij ze geschilderd? Bijna 130 jaar bleef het een mysterie. Tot nu.