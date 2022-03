Luca School of Arts zet samenwerking stop met beschuldigde docent

De Luca School of Arts Brussel zet de samenwerking stop met een docent die recent was aangeworven, nadat duidelijk werd dat hij een historiek zou hebben van ongepast gedrag als docent bij een vorige werkgever. De man was eerder al op non-actief gezet.

‘De docent, afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, was pas sinds september 2021 in dienst van de hogeschool. Na zijn aanstelling werd er aan het bestuur van de hogeschool gemeld dat de betrokkene een historiek zou hebben van ongepast gedrag als docent bij een vorige werkgever. Hierover werd begin februari ook bericht in de media’, aldus de hogeschool in een persbericht.

Nadat de aantijgingen bekend raakten in najaar 2021 heeft de hogeschool deze naar eigen zeggen onderzocht. Er waren geen ­meldingen bekend van grensoverschrijdend gedrag op de school zelf. ‘Ondanks contacten met de vorige werkgever en bronnen van de aantijgingen, voor zover die Luca bekend zijn, bekwam de hogeschool geen geruststellende duidelijkheid. De nog prille samenwerking wordt ontbonden, waarmee Luca School of Arts evenwel geen uitspraak doet over de gegrondheid van de aantijgingen.’

Luca School of Arts benadrukt dat de docent nooit was aangeworven, mocht de hogeschool tijdens de selectieprocedure reeds kennis hebben gehad van de aantijgingen. ‘Dan had de hogeschool eerst elke twijfel over de geschiktheid van de betrokkene als kandidaat-docent willen ophelderen. Bij onopgehelderde twijfel zou Luca de betrokkene niet hebben aangeworven.’