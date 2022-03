Julie Vanloo gaat in Italië spelen

Basketbalster Julie Vanloo zet haar carrière voort bij het Italiaanse Akronos Libertas Moncalieri. Dat maakte ze vrijdagmiddag bekend op Instagram. Vanloo verliet het Russische Krasnoyarsk omwille van de Russische inval in Oekraïne.

Julie Vanloo nam na de Russische inval in Oekraïne en na overleg met haar team en management afscheid van Krasnoyarsk. In haar debuutseizoen in de Russische PBL was ze goed voor knappe gemiddeldes: 13 punten, 2 rebounds en 5 assists. ‘Mijn pijn in het hart verlaat ik mijn ploegmaats en de sportieve staf,’ gaf ze mee. ‘Ik kijk tevens uit naar nieuwe uitdagingen,’ aldus nog Vanloo.

De Belgian Cat heeft die nu gevonden bij het Italiaanse Akronos Moncalieri. In de Serie A1 staat deze ploeg met 4 op 18 op de elfde stek en kampt dus met degradatiezorgen. Met Vanloo wil de Italiaanse club snel zekerheid hebben. Zondag speelt Moncalieri tegen het laatst geklasseerde Rosi Empoli.

Vanloo is in de Italiaanse Serie A1 de tweede Belgische. Kim Mestdagh is bij Schio aan de slag en fonkelt met 18 op 18 aan de leiding. In het seizoen 2016-17 was Vanloo al in Italië actief en dit bij Virtus Ragusa.