‘Ik heb in de bijbel niets gevonden over de bankencrisis, noch over Brussel-Halle-Vilvoorde.’

‘Wij zijn geen Tripadvisor.’

‘We zullen dit "anti-Rusland", vervaardigd door het Westen, vernielen’

‘Een printer heeft maar één functie en dat is printen. Als die printer die plicht verzaakt, kan ik serieus over de rooie gaan.’

‘Ik zal zij die deze verklaringen aflegden niet bij naam noemen, maar het ging om de Britse minister van Buitenlandse Zaken.’

‘Als het over kippen of varkens gaat, zijn we top van de wereld.’

‘Als we echt solidair willen zijn met Oekraïne en Rusland willen treffen, moeten we nu de renovatieprogramma’s voor woningen een extra boost geven.’