Overzicht | Dit zijn de veranderingen in code geel

Ons land zal komende maandag al overschakelen op code geel van de coronabarometer. Dan gelden bijna geen beperkingen meer.

Het Covid Safe Ticket, onder meer in de horeca en bij evenementen,verdwijnt vanaf maandag.

Verder wordt op de meeste plekken ook de mondmaskerplicht geschrapt. Enkel op het openbaar vervoer en in de zorg moet iedereen boven de 12 jaar nog een mondmasker gedragen worden. Toch blijft het dragen van een mondmasker aanbevolen bij grote drukte, in binnenruimtes of wanneer de afstand van 1,5 meter niet kan gegarandeerd worden. Ook voor kwetsbare personen blijft het gebruik van een FFP2-mondmasker aangeraden.

Ook zowat alle andere coronamaatregelen en -beperkingen qua bezoekersaantallen vallen weg. Alleen de CO2-meters blijven verplicht, net als de ventilatienormen.

Vanaf 11 maart moeten we ook geen Passenger Locator Form (PLF) meer invullen als we terugreizen uit het buitenland, tenzij bij reizen vanuit een land dat niet op de zogenaamde ‘witte lijst’ van Europa staat. Wie terugreist naar ons land en een bewijs van vaccinatie, herstel of een negatieve test heeft, hoeft zich nooit te laten testen en moet ook niet in quarantaine.

Bedrijven en overheidsdiensten worden uitgenodigd om in overleg met de sociale partners een structureel regime voor telewerk te verankeren.

‘Dit is een belangrijke bladzijde die we omslaan. Een mooi symbool voor onze veerkracht en ons doorzettingsvermogen’, zei premier Alexander De Croo op de persconferentie na het Overlegcomité. Hij bedankte er ook iedereen die zich de voorbije twee jaar heeft ingezet in de strijd tegen het coronavirus.