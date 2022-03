De Croo over overgang naar code geel: ‘Dit is een belangrijke bladzijde die we omslaan’

Vanaf maandag staat de coronabarometer in België op code geel. Dat heeft premier Alexander De Croo (Open VLD) vrijdag bekendgemaakt op een persconferentie. ‘Dat betekent dat het overgrote deel van de beperkingen verdwijnen’, aldus De Croo.

‘Dit is een belangrijke bladzijde die we omslaan. Een mooi symbool voor onze veerkracht en ons doorzettingsvermogen’, zegt De Croo. Hoewel de ziekenhuisopnames momenteel nog boven de drempel van 65 per dag liggen, was er al eerder politieke consensus over een overgang van oranje naar geel. Alleen de precieze timing ervan lag nog niet vast.

Onder code geel gelden er bijna geen beperkingen meer, behalve verplichte CO2-meters bij bepaalde binnenactiviteiten. Het Covid Safe Ticket (CST) verdwijnt, net als nog bestaande capaciteitsbeperkingen bij bepaalde evenementen.

Mondmaskerplicht

De mondmaskerplicht op scholen en in winkels maakt geen deel uit van de barometer, maar ook die verdwijnt vanaf maandag. Op het openbaar vervoer en in de zorgsector zullen mondmaskers nog een tijdje verplicht blijven. Het mondmasker is wel niet meer verplicht in de stations en op de perrons. In de luchthavens vervalt de mondmaskerplicht ook.

Ook aan het Passenger Locator Form (PLF) wordt gesleuteld. Wie van binnen de Europese Unie naar België reist, zal dat niet meer hoeven in te vullen. Het blijft verplicht voor wie van buiten de EU komt, tenzij het land op de zogenaamde ‘witte lijst’ staat van veilige bestemmingen. Voor wie naar België reist en beschikt over één van de drie covid-certificaten vervalt ook de test- en quarantaineverplichting.

‘Na twee jaar pandemie wil ik allereerst natuurlijk het zorgpersoneel bedanken, we zijn jullie bijzonder veel dank verschuldigd en zullen jullie inzet niet vergeten’, zei De Croo. Ook loofde de premier de inzet van de logistieke sector, met name de supermarkten en pakketdiensten, en de leerkrachten.

‘Onze scholen zijn vaker open geweest dan in andere landen in Europa en daar mogen we trots op zijn.’ De Croo prijst wetenschappers in België vanwege de ‘leidende rol in de ontwikkeling van de vaccins’.

‘Belangrijke stap’

‘We zetten vandaag een belangrijke stap’, aldus federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). ‘Mensen hebben met vallen en opstaan maatregelen die vervelend waren volgehouden. Ik denk dat we allemaal blij zijn dat ze nu eindelijk afgeschaft kunnen worden.’

‘Onze situatie vandaag, en ik weet dat het geen wedstrijd is, is beter dan die in andere Europese landen. We staan er qua besmettingen beter voor dan in bijvoorbeeld Nederland en in Frankrijk’, zei Vandenbroucke. Hij benadrukte dat dit te danken is aan het feit dat België ‘ondanks veel kritiek’ langer maatregelen heeft aangehouden dan de meeste buurlanden.

Over quarantainemaatregelen, testbeleid en toekomstige vaccinatiecampagnes wordt aanstaande woensdag verder gepraat. Vandenbroucke zegt dat er hoogstwaarschijnlijk over de voortgang van isolatieregels en teststrategie dan beslissingen genomen zullen worden. ‘Tot dan blijven gewoon de bestaande maatregelen gelden.’

Oekraïne

De Croo benadrukte ‘de solidariteit die Europa heeft gezien tijdens de pandemie’ en zegt deze met de oorlog in Oekraïne ook weer te herkennen. ‘We zullen er samen alles aan doen om Europa veilig te houden’, zei hij.

De premier vroeg specifiek aandacht voor kinderen: ‘Zij zien en lezen vandaag dingen op televisie en sociale media die ze misschien niet begrijpen’. Hij roept ouders en verzorgers dan ook op hun kinderen goed uit te leggen wat er aan de hand is.