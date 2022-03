Zwerfvuil bestaat vooral uit peuken en blikjes

Sigarettenpeuken maken het grootste aandeel zwerfvuil uit, maar in gewicht en volume zijn blikjes het meest vertegenwoordigd. Zo blijkt uit het zwerfvuilonderzoek van de Vlaamse afvalmaatschappij Ovam.

Met 41 procent maken sigarettenpeuken het grootste aandeel zwerfvuil uit. Gevolgd door kauwgom (15 procent) en plastic voedselverpakkingen (7 procent). Kijken we naar volume en gewicht, dan zijn blikjes met voorsprong het meest voorkomende zwerfvuil. Daarna komen plastic flesjes (13 procent) en andere voedselverpakkingen (10).

De cijfers zijn het resultaat van een steekproef die de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (Ovam) uitvoerde op uiteenlopende locaties in Vlaanderen. Gaande van winkelstraten, pleinen en wandelwegen in stedelijk en landelijk gebied.

Structureel handhaven

‘Alweer blijkt dat meer dan de helft van het zwerfvuil gaat over zaken zoals snoepverpakkingen, sigarettenpeuken, kauwgom enzovoort’, reageert minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). ‘Op dat aandeel zal statiegeld nooit een effect hebben en daarom is het van cruciaal belang dat alle besturen extra inzetten op handhaving om de pakkans van vervuilers structureel te vergroten.’

De Europese Single Use Plastics-richtlijn (SUP) legt de zwerfvuilkosten voor bepaalde producten zoals peuken en plastic verpakkingen bij de producent. In de strijd tegen zwerfafval kiest Vlaanderen ervoor om een stapje verder te gaan en breidt deze producentenverantwoordelijkheid uit tot alle producten die een relevant aandeel van de zwerfvuilkost veroorzaken. Het Ovam-onderzoek helpt te bepalen over welke producten het gaat. ‘De verpakkingsindustrie draagt een grote verantwoordelijkheid en we zullen weldra dan ook het gros van de zwerfvuilkosten aan hen doorrekenen’, zegt Demir.