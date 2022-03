‘Zelenski overleefde al drie moordaanslagen’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft de afgelopen week drie moordaanslagen overleefd. Dat meldt de Britse krant The Times. Hij kwam in het vizier van een Tsjetsjeens moordcommando, schrijft ook The Washington Post.

Huurlingen van de beruchte Wagner Group en speciale eenheden uit Tsjetsjenië zouden vorige week naar Oekraïne gestuurd zijn om Zelenski om het leven te brengen.

Oleksiy Danilov, hoofd van de Oekraïense nationale veiligheidsraad, bevestigde in de lokale media het bestaan van de drie moordplannen, en vertelde ook dat hij informatie daarover had ontvangen van ‘dubbelagenten’ bij de Russische geheime dienst FSB die geen deel willen uitmaken van deze bloedige oorlog.

Twee dagen eerder schreef de Amerikaanse krant The Washington Post op basis van uitspraken van Danilov dat een aanslag op Zelenski van een Tsjetsjeens moordcommando was verijdeld door informatie van dubbelagenten. Over de Wagner Group schrijven zij niet.

De Wagner Group – in feite een volledig leger dat ingehuurd kan worden – wordt gerund door oligarch Yevgeni Prigozhin, een nauwe bondgenoot van de Russische president met de bijnaam ‘de kok van Poetin’. Het bedrijf zou in Kiev volgens The Times beschikken over 400 huurlingen, die de stad bij het begin van de Russische inval zouden hebben geïnfiltreerd als burgers. Omdat de Wagner Group officieel geen banden heeft met de Russische overheid, zou president Poetin een eventuele moord dan kunnen ontkennen.