De Amerikaanse F-35 die in januari neerstortte in de Zuid-Chinese Zee, is weer boven water gehaald. De VS wilden het vliegtuig zo snel mogelijk terug in handen krijgen uit angst voor spionage.

Na complexe takelwerken waarbij het hypermoderne toestel vanop de bodem van de Zuid-Chinese Zee werd opgevist, is het vliegtuig nu terug bij de Amerikanen. Eind januari kwam de F-35 in de zee terecht na een tuimeling van een vliegdekschip. Sindsdien lag het staaltje technologie drie kilometer onder het wateroppervlak. De straaljager kost ongeveer 100 miljoen euro.

Het is vooral een grote opluchting voor de VS. Zij vreesden dat de Chinezen, of andere landen, zelf moeite gingen doen om het vliegtuig te bemachtigen. Zo zouden ze gemakkelijk Amerikaanse technologie kunnen bespieden. Of dat het geval was, wordt nu in het wrak onderzocht. De Chinezen ontkenden altijd dat ze enige interesse hadden.