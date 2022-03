Minstens 30 doden bij bomaanslag op moskee in Pakistan

Bij een bomaanslag op een moskee in Peshawar, in het noordwesten van Pakistan, zijn minstens 30 mensen om het leven gekomen. Er zijn zeker 60 gewonden.

Twee zelfmoordterroristen hebben zich een weg naar binnen gevochten in een moskee in het Pakistaanse Peshawar. Daar hebben ze hun explosieven tot ontploffing gebracht. Bij de ontploffingen zijn minstens 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de plaatselijke politiechef. Het is momenteel nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval.

Sinds de islamitische taliban in buurland Afghanistan de macht heeft gegrepen, is het aantal aanvallen in het grensgebied in Pakistan toegenomen. De aanslagen worden doorgaans opgeëist door terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) en de Pakistaanse taliban.

In de herfst van 2020 kwamen bij een soortgelijke aanslag in een koranschool in Peshawar ook al heel wat mensen om het leven en raakten meer dan 100 anderen gewond. Die aanslag werd toegeschreven aan IS. In 2014 pleegden de Pakistaanse taliban een aanslag op een school in dezelfde stad waarbij meer dan 150 mensen – voornamelijk kinderen – werden gedood.