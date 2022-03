Belgische solidariteitsacties voor Oekraïne: ‘Ik ga naar het ziekenhuis, de jonge mannen naar het front’

Sinds de oorlog in Oekraïne is uitgebroken is een golf aan solidariteit ontstaan. Belgen, vaak met wortels in Oekraïne of de buurlanden, zamelen goederen in, vangen vluchtelingen op of gaan ter plaatse helpen. De vrijwilligers schuiven alles aan de kant om de Oekraïners te steunen, hun telefoons staan roodgloeiend.





We spraken met drie zo'n vrijwilligers, wier leven even stilstaat om hun landgenoten te helpen.

