China en het Verenigd Koninkrijk hebben hun ongerustheid geuit over de Russische aanval op Zaporozje, de grootste kerncentrale van Europa. De brand is inmiddels wel geblust en had geen impact op het stralingsniveau. Russische troepen bezetten de kerncentrale, maar het personeel blijft de reactoren controleren.

In een videoboodschap toonde de Oekraïense president Zelenski zich diep verontrust over de Russische aanval op de kerncentrale van Zaporozje, de grootste van Europa. Hij vergeleek de beschietingen van de kerncentrale met de ramp van Tsjernobyl en beweerde dat Rusland deze ramp wil ‘herhalen’. ‘Russische propagandisten dreigden de wereld met nucleaire as te bedekken. Nu is het geen dreigement meer. Het is een realiteit.’ Hij sprak onheilspellend over het einde van Europa. ‘Als er een explosie komt, zal dat het einde betekenen van ons allemaal, de evacuatie van Europa.’ De Oekraïense minister van Energie, Herman Halusjtsjenko, eiste naar aanleiding van de brand dat de Navo ingrijpt.

De brand brak uit in de nacht van donderdag op vrijdag in een trainingsgebouw van de kerncentrale nadat de site volgens de Oekraïense autoriteiten onder vuur was genomen door Russische soldaten. Op beelden van bewakingscamera’s is te zien hoe de plek bekogeld werd met lichtkogels, of flares. Uit veiligheidsoverwegingen koppelde personeel van de kerncentrale omstreeks 2.30 uur lokale tijd (1.30 uur Belgische tijd) de derde reactor van de fabriek los. Slechts een van de zes reactoren bleef nog in gebruik. Twee uur later volgden berichten dat de Russische troepen de brandweer niet doorliet. Rond 5.20 berichtte de Oekraïense veiligheidsdienst op Telegram dat ze toch toegang kregen en dat de brand geblust werd. Een uur later was het grootste gevaar geweken. Er zou geen cruciale infrastructuur geraakt zijn.

Het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) meldde ondertussen op Twitter dat het vernomen had dat het stralingsniveau nergens de normale grenzen heeft overschreden. Rafael Grossi, het hoofd van het agentschap, zei wel dat hij ‘ernstig verontrust’ is door de situatie in Zaporozje. Hij riep beide partijen op om geen acties te overnemen die de kerncentrale in gevaar kunnen brengen. Volgens het IAEA produceert de kerncentrale met zes reactoren van 6.000 megawatt energie. Ter vergelijking: Tsjernobyl had vier reactoren en produceerde 3.800 megawatt. De ramp in 1986 was het gevolg van een brand in één reactor.

Russische overname

Na de brand hebben de Russische troepen de controle opgeëist van de kerncentrale, meldt Reuters op basis van de Oekraïense inspectie van nucleaire sites. Volgens datzelfde bericht blijft het personeel de kerncentrale uitbaten. Het personeel houdt de toestand van de reactoren in de gaten, om ervoor te zorgen dat de veiligheidsprotocollen worden nageleefd.

Wereld houdt adem in

Verschillende leiders hebben hun ongerustheid al geuit over de toestand. De Britse premier Boris Johnson heeft bij monde van zijn woordvoerder na een telefoongesprek met de Oekraïense president Zelenski gezegd dat de ‘roekeloze acties’ van Poetin een gevaar betekenen voor de veiligheid van heel Europa. Hij riep meteen ook een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad op. Op Twitter schreef hij dat Rusland ‘onmiddellijk moet stoppen met de aanval op een kerncentrale’. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab zei dat het ‘moeilijk te geloven is dat de aanval niet gepland zou zijn’.

I've just spoken to President @ZelenskyyUa about the gravely concerning situation at Zaporizhzhia nuclear power station.



Russia must immediately cease its attack on the power station and allow unfettered access for emergency services to the plant. — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 4, 2022

Toen de brand nog woedde, heeft ook het Witte Huis er bij Rusland op aangedrongen om de hulpdiensten onmiddellijk door te laten. De Amerikaanse minister van energie Jennifer Granholm schreef op Twitter dat ze de gebeurtenissen nauwlettend in de gaten houden.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft beide kanten opgeroepen om de veiligheid van de kerncentrale te verzekeren. ‘We waken over de situatie en roepen beide kanten op om zich terughoudend op te stellen en escalaties te voorkomen, zodat de veiligheid van de nucleaire faciliteiten gegarandeerd kan worden’, stelde woordvoerder Wang Wenbin. China onderhoudt nauwe banden met Rusland en heeft de invasie niet veroordeeld. Wel zij het ‘erg verontrust’ te zijn over het conflict.

De Russische troepen hebben de kerncentrale maar met moeite kunnen bereiken. Op sociale media verschenen de voorbije dagen beelden van Oekraïeners die grote blokkades met banden, prikkeldraad en schroot hadden opgezet aan de toegangswegen naar de energiefaciliteit.