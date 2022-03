Opnieuw zonnig weer

Vrijdag wordt het opnieuw zonnig met maxima tussen 7 en 12 graden. Enkel in het uiterste westen zijn er enkele wolken. Dat meldt het KMI.

In de nacht van vrijdag op zaterdag is het opnieuw overwegend helder. Over het uiterste westen kunnen in de loop van de nacht plaatselijke lage wolken of enkele mistbanken voorkomen. De minima schommelen van -3 tot -8 graden in de Ardennen, rond -2 graden in het centrum tot omstreeks het vriespunt in het uiterste westen.

Ook zaterdag wordt het zonnig. Er zijn echter soms stapelwolken mogelijk. De maxima schommelen tussen 4 en 8 graden ten zuiden van Samber en Maas en rond 9 of 10 graden elders.

Zondagochtend is het zonnig, maar later verschijnen wolkenvelden vanuit Nederland. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 6 of lokaal 7 graden in Laag- België. Door een matige noordoostenwind zal het wat kouder aanvoelen.

Volgende week wordt het dan opnieuw zonnig.