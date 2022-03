Strengste coronamaatregelen verdwijnen mogelijk voor onbepaalde duur in de schuif

Vrijdagmiddag buigen de federale regering en de deelstaten zich nog eens over de coronamaatregelen in het Overlegcomité. Dat er forse versoepelingen zitten aan te komen, lijkt een zekerheid.

Het Overlegcomité besliste op 11 februari om over te schakelen naar code oranje in de coronabarometer, vrijdagmiddag wordt dat mogelijk code geel. De coronacijfers evolueren in elk geval al een hele tijd in de goede richting. Momenteel zijn er 214 bedden bezet op de afdelingen intensieve zorg, een stuk onder de drempel van 300 om over te kunnen gaan naar code geel. Er zijn wel nog gemiddeld 134 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. Dat ligt boven de 65 opnames die de barometer vooropstelt, maar de trend is sterk dalend. Die positieve evolutie was vorige maand ook voldoende om over te stappen van code rood naar oranje.

In code geel verdwijnt de coronapas in de schuif. Capaciteitsbeperkingen voor evenementen binnen en buiten zijn niet meer aan de orde en ook het mondmasker verdwijnt naar de achtergrond, al wordt op veel plaatsen nog een FFP2-masker aangeraden voor wie kwetsbaar is. De coronabarometer geldt in principe ook niet voor het onderwijs of het openbaar vervoer, dus daarover moet afzonderlijk worden beslist. Premier Alexander De Croo liet vorige week in het parlement alvast uitschijnen dat kinderen binnenkort terug zonder mondmasker naar school moeten kunnen.

Barometer op de schop?

Volgens Het Nieuwsblad, dat de beleidsnota van de federale regering ter voorbereiding van het Overlegcomité kon inkijken, gaat de barometer mogelijk helemaal op de schop. In dat geval verdwijnen alle coronamaatregelen voor onbepaalde duur naar de achtergrond.

Nu de pandemie wat geluwd lijkt, kan mogelijk ook de federale fase van het crisisbeheer stoppen. In het parlement wordt in elk geval al werk gemaakt van het einde van de pandemiewet, die de federale regering het heft in handen geeft om coronamaatregelen te treffen. Een wetsvoorstel van CD&V-Kamerlid Servais Verherstraeten om een einde te maken aan de epidemiologische noodsituatie, die de pandemiewet activeert, zou op tijd moeten kunnen worden goedgekeurd in de Kamer.

Het Overlegcomité komt straks om 13 uur samen in ‘hybride’ formaat: een aantal mensen gaat ter plaatse naar het Egmontpaleis in Brussel, een aantal mensen belt in via videoverbinding. Nadien volgt zoals gewoonlijk een persconferentie.