500 internationale studenten vast in Oekraïense stad Soemy

Meer dan 500 internationale studenten zitten vast in Soemy, een stad op 40 km van de noordoostelijke grens van Oekraïne. Dat schrijft The Guardian. Soemy wordt al dagenlang geteisterd door beschietingen door Russische troepen.

Volgens de Britse krant The Guardian zitten er nog steeds verschillende internationale studenten vast in Oost-Oekraïne. De meeste studenten zouden afkomstig zijn van Nigeria, maar er is ook sprake van studenten uit Ghana, Ethiopië, Angola, Tanzania, Rwanda, Ierland, India, Libanon en Turkije. Ze zijn allemaal plotseling gestrand in een oorlogsgebied.

Treinen en bussen rijden niet meer; wegen en bruggen buiten de stad zijn verwoest en er zijn gevechten gemeld in de straten van de stad.

Sinds de Russische invasie vorige week begon, verblijven de studenten in vijf hostels. Hun universiteit zou hen aangeraden hebben om te blijven, ook al sloegen veel Oekraïense studenten op de vlucht.

Oluwaseun Adefemi, een Nigeriaanse geneeskundestudent die in januari in Soemy aankwam, zei aan The Guardian dat de voedsel- en watervoorraden bijna op waren en dat het niet langer veilig was om naar lokale winkels te gaan. ‘We horen elke dag explosies. We moeten elke keer onze bunkers in rennen. Gisteren hoorden we de ontploffing om zes of zeven uur ’s ochtends. Als we ze horen, rennen we naar de kelder, dat is onze geïmproviseerde bunker.’

Terwijl het conflict zich tot nu toe vooral concentreerde in de buitenwijken van de stad, neemt de angst toe dat troepen binnenkort de stad kunnen binnentrekken.

Adefami zei dat veel van de studenten zich in de steek gelaten voelden door hun universiteit. ‘We hadden verwacht dat de school ons de beste informatie zou geven. Ze zeiden dat we in ons hostel moesten blijven en voedsel dat we de komende dagen nodig zouden hebben moesten inslaan. Als we hadden geweten wat er zou gebeuren, waren we naar naburige steden gegaan, maar nu zitten we vast.’

Oekraïne was voor het conflict de thuis van duizenden internationale studenten. Onderwijs in het land is goedkoop en ook het leven is er niet duur. Ook had het land nauwe banden met ex-Sovjetlanden en Afrikaanse landen.

Sommige studenten zeiden aan The Guardian dat ze aanvankelijk waren gebleven omdat ze vreesden dat ze lessen zouden moeten hernemen en extra collegegeld en accommodatiegeld zouden moeten betalen indien ze zouden vertrekken.

Sommige chauffeurs in de stad hebben aangeboden om studenten naar andere regio’s te brengen. Maar ze vroegen een 1.600 dollar voor om naar Poltava te rijden, 175 km ten zuiden van Soemy. Veel studenten hebben dat geld niet.

Er zijn bovendien berichten dat Afrikaanse en Indiaanse burgers te maken hebben gehad met discriminatie wanneer de Oekraïense grens naar het westen probeerden over te steken.

In een reactie op die berichten zei de minister van Buitenlandse Zaken, Dmytro Koeleba, gisteren dat er een noodhulplijn is opgezet voor Afrikaanse, Aziatische en andere studenten die Oekraïne willen verlaten. ‘We werken intensief aan het waarborgen van hun veiligheid en het versnellen van hun doorgang. Rusland moet stoppen met zijn agressie die ons allemaal aangaat’, zei hij.