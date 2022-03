Anderlecht kwalificeert zich voor bekerfinale

Eupen is er niet in geslaagd te stunten in de halve finale van de Croky Cup. Door een 3-1 zege op eigen veld slaagt Anderlecht erin zich te kwalificeren voor de eindstrijd tegen AA Gent.

Anderlecht nam eenvoudig de maat van Eupen: 3-1. De Panda’s hadden nog een levenslijn bij het begin van de tweede helft maar die werd na amper 30 seconden de kop ingedrukt door Kouamé. Van Crombrugge moest even later wel nog erg alert zijn op een poging van Prevljak maar een tweede voor de Bosniër zat er niet in.

