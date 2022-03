Eigenaar iconisch restaurant Chez Léon onverwachts overleden

De medewerkers van het gerenommeerde Brusselse restaurant Chez Léon nemen afscheid van eigenaar Rudy Vanlancker (63). Hij behoorde tot de vijfde generatie die de familiezaak uitbaatte

‘Met grote droefheid en een zwaar hart kondigen wij het overlijden aan van onze lieve baas Mr Rudy.’ Zo staat te lezen op de Facebookpagina van het iconische mosselrestaurant. De zaak blijft op deze dag van rouw gesloten.

Vanlanckers betovergrootvader Léon Vanlancker legde in 1888 met A la ville d’Anvers de beginselen van wat later een succesvolle horecagroep zou worden. Wat toen begon als een bescheiden restaurant met amper vijf zitplaatsen, groeide 130 jaar later uit tot een internationale onderneming met takken in België, Frankrijk, Engeland en Taiwan.

Mosselen met friet

Tijdens de wereldexpo van 1958, ontpopte de eetgelegenheid zich tot onbetwiste ambassadeur van mosselen met friet. Een reputatie die ze tot op de dag van vandaag hooghouden.

Toen Rudy Vanlancker in 1989 de zaak overnam van zijn vader, kende de onderneming een steile opmars over landsgrenzen heen. Onze zuiderburen maakten kennis met Léon de Bruxelles. Vanlancker opende in 25 jaar tijd zo’n 85 vestigingen in Frankrijk. Al zou hij die Franse vestigingen later weer ontdoen van elke verwijzing naar onze hoofdstad: ‘De Bruxelles, dat verkoopt niet meer’, verklaarde Vanlancker toen aanHet Nieuwsblad.

Groot verlies

In 2018 nam Vanlancker nog Aux Armes de Bruxelles over, recht tegenover Chez Léon in de Beenhouwersstraat. Zijn overlijden betekent een groot verlies voor de Brusselse horecawereld. ‘Hij heeft zijn hele leven gewijd aan zijn restaurant en zal een grote leegte achterlaten in het hart van zijn familie, zijn team en zijn klanten. U was de ziel van Chez Léon, rust in vrede Monsieur Rudy’, gaat het Facebookbericht verder.

Maar de opvolging is verzekerd. Zoon Kevin Vanlancker zal zijn vader opvolgen, meldt de familie op hun website.