Djokovic kan na afschaffen Franse vaccinatiepas naar Roland Garros

De kansen van Novak Djokovic om deel te nemen aan Roland Garros hebben een fikse boost gekregen nu de Franse overheid heeft beslist de verplichte vaccinatiepas vanaf 14 maart af te schaffen.

De Franse premier Jean Castex maakte donderdag bekend dat er binnenkort versoepelingen worden doorgevoerd aangezien de gezondheidssituatie in Frankrijk verbetert.

Novak Djokovic, de enige speler uit de top 100 die niet gevaccineerd is tegen het coronavirus, kan door het verdwijnen van de vaccinatiepas volgende maand deelnemen aan de Monte Carlo Masters en daarna aan Roland Garros, dat op 22 mei begint.

De Serviër miste begin dit jaar de Australian Open en is inmiddels ook zijn eerste plaats op de wereldranglijst kwijt aan de Rus Daniil Medvedev. Vorige week speelde Djokovic zijn eerste toernooi van het jaar in Dubai maar hij zal niet naar de VS kunnen reizen voor de toptoernooien van Indian Wells en Miami deze maand.

Woensdag kondigde de 20-voudige grandslamkampioen overigens aan te hebben gebroken met zijn Sloveense coach Marian Vajda, na een samenwerking van vijftien jaar.