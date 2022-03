Tweede onderhandelingsronde tussen Rusland en Oekraïne levert weinig op

De gesprekken tussen Oekraïne en Rusland hebben donderdag geen doorbraak opgeleverd. Er is voorlopig nog geen sprake van een algemeen staakt-het-vuren. Er zijn wel afspraken over een uitweg voor burgers uit strijdgebieden, en de intentie om verder te praten.

De ingesteldheid van Oekraïne en Rusland week na afloop van de onderhandelingen op de grens van Polen en Wit-Rusland onderling sterk af. ‘Tot onze spijt hebben we niet de verhoopte resultaten geboekt’, zegt Mikhailo Podoliak, adviseur van de Oekraïense president. Vladimir Medinski, die voor Rusland de onderhandelingen voert, bekeek de zaak anders en stelde dat er ‘substantiële vooruitgang’ was geboekt en er ‘wederzijds begrip’ bestond op bepaalde vlakken.

Het grootste succes is dat er eensgezindheid was over de humanitaire corridors. Volgens Podoliak moeten die ook dienen om de bevolking van levensmiddelen en medicatie te voorzien. Wanneer die operaties worden uitgevoerd, zal dan lokaal mogelijk een staakt-het-vuren gelden. Maar om welke gebieden het precies gaat, is niet duidelijk. Volgens Medinski is door de corridors het probleem met de redding van burgers in gevechtszones opgelost.

Bij de eerste ontmoeting maandag werden geen tastbare resultaten geboekt. Wanneer verder wordt gepraat is nog niet duidelijk. Volgens Wit-Russische media zou dat echter pas voor begin volgende week zijn.

‘Tot aan Berlijnse muur’

Momenteel vinden in meerdere gebieden hevige gevechten plaats. Die kwamen tijdens de onderhandelingen niet stil te liggen. De hevigste gevechten worden gemeld ten noordwesten van de Oekraïense hoofdstad Kiev, in de buurt van de oostelijke stad Charkov en de zuidelijke havenstad Marioepol. Volgens de Russische president Poetin verloopt de hele operatie volgens plan.

In een nieuwe toespraak waarschuwt de Oekraïense president Zelenski dat indien Oekraïne valt, de Baltische staten als volgende in het vizier van Poetin komen. Hij riep het Westen daarom op de militaire steun aan zijn land op te voeren. Anders rukt Rusland volgens hem op naar de rest van Oost-Europa, tot aan de voormalige Berlijnse Muur: ‘Geloof me!’