Het geheim van Van Goghs laatste schilderij

Een bijzondere Radar bieden we u op het einde van deze week Krokusvakantie. Het is jarenlang een raadsel geweest: het laatste schilderij van Van Gogh. Dat er ‘boomwortels’ op staan, dat wisten we. En dat hij ze geschilderd heeft vlak voordat hij zelfmoord pleegde ook. Maar waar had hij ze geschilderd? Bijna 130 jaar bleef het een mysterie. Tot nu.





In deze podcast van onze collega’s van NRC vertellen Geertje Tuenter en Arjen Ribbens over deze bijzondere ontdekking.

Voor de beste luisterervaring en meer podcasts:

download gratis onze podcast-app.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS



Journalist Arjen Ribbens | Presentatie Geertje Tuenter| Productie NRC

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.