Emmanuel Macron nu ook officieel presidentskandidaat

Frans president Emmanuel Macron is kandidaat om zichzelf op te volgen bij de verkiezingen in april. Dat heeft hij net aangekondigd in een brief die hij naar lokale kranten verstuurde.

‘Ik solliciteer naar uw vertrouwen voor een nieuw mandaat als president van de republiek’, schrijft Emmanuel Macron in een brief die hij naar verschillende Franse kranten verstuurde. ‘Ik ben kandidaat om met u, met de uitdagingen van de eeuw in het vooruitzicht, een eenduidig Frans en Europees antwoord te geven.’

Met die aankondiging vist de 44-jarige Macron naar een tweede termijn als Frans staatshoofd. Hoewel zijn kandidatuur nu pas officieel is, ging iedereen er vanuit dat Macron zich kandidaat ging stellen. Ook gisteren, toen hij zijn landgenoten toesprak op televisie over de oorlog in Oekraïne, liet Macron al zoveel blijken. ‘Ik heb maar één doel voor ogen: jullie beschermen’, klonk het toen.

Macron is president sinds 2017. Toen haalde hij het in de tweede ronde met 53 procent van de stemmen van tegenstander Marine Le Pen. Als hij het opnieuw haalt, zou het de eerste keer in twintig jaar zijn dat een Franse president wordt herverkozen. De Fransen trekken op 10 april naar de stembus.