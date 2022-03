Kiev, waar communistische metrostations dienen als schuilkelders

Wat ooit een prestigeproject was voor Moskou, beschermt vandaag Oekraïners tegen Russische bombardementen. Luxueuze en diepe metrostations zijn bunkers geworden.

Terwijl boven de oorlog ravage aanricht, wisten inwoners van Kiev zich diep onder het aardoppervlak in metrostations veilig te houden. De afgelopen dagen werden er zelfs verschillende kinderen geboren. Kiev telt 52 metrostations en heeft 67 kilometer aan metrorails.

Het metrostelsel is een erfenis uit het Sovjettijdperk. Kiev, toen nog hoofdstad van Sovjetrepubliek Oekraïne, kreeg als derde stad van de USSR een netwerk ‘in communistische stijl’. De bouw begon in 1949. In 1960 opende de eerste lijn. In die beginjaren van de Koude Oorlog moest het openbaar vervoer multifunctioneel zijn, redeneerden de Sovjetleiders. Bij zware (Amerikaanse) bombardementen, moesten burgers zich kunnen verschuilen in de metrostations. Ieder station is erop voorzien om ongeveer duizend mensen op te vangen.

Twee vliegen in een klap, dacht Moskou. Dat die ‘bunkers’ nu voor het eerst gebruikt worden bij bombardementen die vanuit Moskou worden aangestuurd, maakt de situatie vandaag extra pijnlijk.

Prestigeproject

Toch krijgen pendelaars in Kiev niet het gevoel dat ze van bunker naar bunker reizen wanneer ze de metro opstappen. ‘Communistische’ metrostations in Sint-Petersburg, Moskou en Kiev kregen een frisse witte kleur, werden voorzien van indrukwekkende lusters en hier en daar moest een hamer en een sikkel tegen de muur de pendelaar van Sovjet-ideologie overtuigen. De diepe en degelijke metrostellen moesten mee de kunde van de arbeider in de verf zetten.

Een metrostation in Moskou. Foto: belga

Naast mooie stations, wisten de Sovjets zich op de kaart te zetten met diepe metrolijnen. Ellenlange roltrapritten brengen mensen tot tientallen meters onder de grond om hun metro te nemen. Het diepste station in Kiev, Arsenalna, is met z’n 105 meter onder het oppervlak het diepste metrostation ter wereld.