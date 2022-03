Nieuwe miljardenschikking in Amerikaanse opiatencrisis

De familie Sackler, eigenaar van het farmabedrijf Purdue, heeft ingestemd met een nieuwe schikking met een aantal Amerikaanse staten over de omstreden pijnstiller OxyContin. De familie is bereid tot 6 miljard dollar te betalen.

De Sacklers hebben miljarden verdiend met de pijnstiller. Purdue maakte veel reclame voor het erg verslavende middel. Volgens velen heeft dat een grote opiatencrisis in gang gezet, waarbij honderdduizenden Amerikanen stierven door een overdosis.

Er was al een schikking van 4,5 miljard dollar afgesproken, maar een rechtbank trok daar in december een streep door omdat een lagere rechtbank niet bevoegd zou zijn geweest om een aansprakelijkheidsbescherming te geven. In ruil voor de miljarden zou de familie immers levenslange bescherming krijgen tegen verdere vervolging.

Nu is er dus een nieuwe deal met staten die het niet eens waren met de eerdere deal. In een statement zegt de familie Sackler steeds de wet te hebben gerespecteerd, maar wel spijt te hebben dat OxyContin ‘onverwacht deel werd van een opiatencrisis die rouw en verlies heeft gebracht bij te veel families en gemeenschappen’.

Als deel van de nieuwe deal zou Purdue bijna al zijn activa aan de betrokken overheden afstaan. Het bedrijf zou daarbij een nieuwe naam krijgen. Miljarden dollars zouden naar antiverslavingsprogramma’s vloeien. De Sacklers kunnen ook onder de nieuwe deal genieten van een zekere bescherming.

Het is echter nog niet zeker dat de zaak nu helemaal beklonken is. Een overheidsinstantie die faillissementen controleert, was het niet eens met de eerste deal en is nu geen deel van de nieuwe schikking. Mogelijk gaat de juridische strijd dus nog door.