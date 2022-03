Marine Le Pen zit verveeld met Poetin-foto

Presidentskandidate Marine Le Pen liet 1,2 miljoen campagnefolders drukken die ze nu het liefst zou laten verdwijnen. Onder de titel ‘une femme de conviction’ poseert ze trots naast onder andere Vladimir Poetin.

De foto dateert van de verkiezingscampagne in 2017. Toen werd Le Pen eervol ontvangen in Moskou. Maar intussen, zo probeert ze haar vel te redden, is haar visie veranderd. ‘Toen moesten we wel samenwerken met Rusland, tegen IS.’

De meer dan 9 miljoen euro die ze mocht lenen van Rusland om haar campagne te financieren was ook een noodzaak, zegt haar partij RN, omdat geen enkele Franse bank geld wilde geven. Volgens Libération werden de folders deze week vernietigd, maar dat ontkent de partij.

Éric Zemmour creëerde op zijn beurt een nieuwe polemiek door te zeggen dat hij geen Oekraïense vluchtelingen wil opvangen in Frankrijk. ‘Ik denk met mijn hoofd, niet met mijn hart’, zei de kandidaat wiens ouders vanuit Algerije vluchtten naar Frankrijk.

‘Ze kunnen beter in Polen blijven, dan kunnen ze makkelijker terug naar huis.’ Hij daalt in de peilingen een paar procentpunten.