Oekraïense leeuwen kunnen opvang krijgen in België

Twee leeuwen uit een opvangcentrum voor wilde dieren in de Oekraïense hoofdstad Kiev kunnen in het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen terecht. Dat meldt minister van Landbouw David Clarinval. Zijn administratie, het federaal voedselagentschap FAVV, heeft daarvoor donderdag een invoervergunning afgeleverd.

De Russische invasie in Oekraïne treft niet alleen burgers maar ook veel dieren. Het ‘Wild Animal Rescue’, een opvangcentrum voor wilde dieren in de hoofdstad Kiev, moest een groot aantal dieren uit voorzorg naar de grens met Polen vervoeren. Het Natuurhulpcentrum in het Limburgse Oudsbergen wilde de leeuwen Tsar en Jamil opvangen. Het FAVV heeft daarvoor nu het licht op groen gezet, meldt Clarinval.

Bij aankomst moeten de dieren drie maanden in quarantaine. Een dierenarts zal ze ook controleren en een bloedstaal afnemen om ze te testen op hondsdolheid. De lokale controle-eenheid van het FAVV volgt de dieren gedurende de quarantaine op.

Sowieso moeten de leeuwen voor het transport gevaccineerd worden tegen hondsdolheid en is er een veterinaire invoercontrole aan de grens met de EU. Wanneer Tsar en Jamil precies aankomen in Limburg is niet duidelijk, maar volgens Clarinval gebeurt dat in elk geval ‘relatief snel’.

‘De gebeurtenissen in Oekraïne zijn dramatisch en een bron van leed voor vele Oekraïners, ook dieren worden niet gespaard. Onze solidariteit met Oekraïne komt op verschillende manieren tot uiting’, zegt de minister.