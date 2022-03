Ikea sluit winkels in Rusland

Meubelgigant Ikea pauzeert de meeste van zijn activiteiten in Rusland en Wit-Rusland door de oorlog in Oekraïne. Drie fabrieken en zeventien winkels gaan dicht. Dat treft 15.000 werknemers, zegt het van oorsprong Zweedse bedrijf.

Ikea verwijst in een mededeling naar de menselijke impact van de oorlog, maar ook op ‘ernstige verstoringen in de leveringsketen en handelsvoorwaarden’.

Daarom pauzeert het bedrijf alle in- en uitvoer van en naar Rusland en Wit-Rusland, wordt alle productie er stilgelegd en worden de meubelwinkels gesloten. De shoppingcentra die Ikea in Rusland uitbaat onder de naam Mega, blijven wel open. Daar worden essentiële goederen zoals voeding en medicijnen verkocht.

Ikea garandeert werkgelegenheid en inkomensstabiliteit van de 15.000 werknemers. Het belooft hen in de nabije toekomst te blijven steunen. Ikea is in Rusland actief sinds 2000 en is er een van de belangrijkste westerse werkgevers.