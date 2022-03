Dansgezelschap Voetvolk is kostuums kwijt

Voetvolk is op zoek naar kleren. Zijn eigen kleren. De kleren van zijn dansers en muzikanten zijn gestolen.

‘To the motherfuckers who stole Into the open costumes: motherfuckers!’ Dat lazen we donderdagmiddag op de Facebookpagina van Maarten Van Cauwenberghe, samen met Lisbeth Gruwez de bezieler van Voetvolk. Met hun dansconcert Into the open bevredigden ze vorige week nog de door corona opgehoopte knaldrang van wie in de AB stond. Onze recensent gaf de voorstelling vier sterren en gaf al wie er niet bij was daarmee zin om naar het concert van deze zaterdag in Deinze af te zakken. Daar leken nu even zwarte onweerswolken samen te troepen, want Voetvolk is de kostuums van de voorstelling kwijt.

Hallo, Maarten Van Cauwenberghe? Kostuums gestolen? ‘Tja, het is geen kwestie van voorbedachte rade. Niet iemand die uit was op die specifieke kleren of ons gezien had en onze kostuums wou. Neen, het was echt een kwestie van bad luck. Alles was gewassen en hing te drogen in de AB. Een van onze medewerkers is de kleren gaan ophalen, heeft die samen met een computer in een grote tas gestopt en die tas is in het Centraal Station gestolen. Hij werd afgeleid door iemand die de weg vroeg en toen was de tas weg.’

De podiumkostuums waren het resultaat van intens puzzelwerk: ‘Dat is altijd zo bij ons’, lacht Van Cauwenberghe. ‘We maken veel makkelijker een voorstelling dan de kostuums. We hadden echt ook nu weer van alles uit alle hoeken en kanten bij elkaar gezocht: uit tweedehandswinkels, maar ook wat designkleding, en spullen uit China, uit Mexico.’

En wat nu? ‘We zijn nu Brussel en Gent aan het afschuimen voor nieuwe kleren. Ik zit hier in Brussel en ben bijna klaar met de muzikanten. Het komt wel in orde tegen zaterdag.’

Of we de foto van de voorstelling bij het stukje willen zetten, vraagt hij nog. Misschien beseffen de daders dan wat ze mee hebben. ‘Want ik kan me inbeelden dat ze teleurgesteld waren toen ze die tas openden’, lacht hij.