Podcasttips | Oekraïne laat ons niet meer los

De audioverslaggeving uit Oekraïne is niet minder dan indrukwekkend. Stephen Fry en reisduo Speybrouck-Vos helpen dan weer om de gedachten te verzetten.

Exact een week geleden viel Poetin met zijn troepen Oekraïne binnen. Vanop een afstand kan de oorlog nog altijd onwezenlijk aanvoelen, maar voor de Oekraïners die op de vlucht sloegen, de wapens opnamen of zich schuilhouden in de metro, is het dat allesbehalve. De onwankelbare vrede die we als Europeanen dachten te kennen, voelt almaar meer als een kwetsbaar goed.

Te midden van al die onzekerheden is het verleidelijk om je vast te klampen aan de constante nieuwsstroom op sociale media. Het is moeilijk wegkijken wanneer het conflict zich in realtime voor je neus ontvouwt, maar wie het brede overzicht wil bewaren, vindt meer inzicht en sereniteit in een podcast. Dat schrijf ik uit eigen ervaring. Daarom heb ik in onze podcastapp een extra zone gemaakt met afleveringen die de situatie in Oekraïne in kaart brengen. Enkele bijzondere afleveringen op een rijtje.

De BBC zette een dagelijkse podcast over de oorlog in Oekraïne op poten. Foto: BBC

1. Podcasts die je Oekraïne helpen begrijpen

De meeste nieuwsmedia brengen straffe afleveringen in hun bestaande formats en reeksen, maar de BBC heeft een volledig nieuwe dagelijkse podcast over Oekraïne op poten gezet. In de Ukrainecast belichten nieuwsanker Victoria Derbyshire en buitenlandjournalist Gabriel Gatehouse elke dag een aspect van het conflict. Gatehouse ken je misschien nog van The coming storm, over de bestorming van het Capitool.

De hosts spreken met experts en correspondenten ter plaatse. Uiteraard komen ook de Oekraïners zelf aan het woord. Voormalig pr-adviseur van de Russische regering Angus Roxburgh schetste alvast een weinig bemoedigend portret van Poetin en zijn entourage.

Beluister BBC’s ‘Ukrainecast’ >

Dat de woede van Poetin diep gaat, weet ook De Standaard-journaliste Corry Hancké. Zij woonde zelf enkele maanden in Rusland. Aan onze podcastredactie vertelt ze over de gekrenkte trots en de wraakgevoelens die in het Kremlin de plak zwaaien.

Beluister ‘DS Vandaag’ >

Hoe vergaat het de Oekraïense bevolking? The Daily van The New York Times zat het conflict de voorbije dagen zeer dicht op de huid en brengt uitstekend verslag vanop het terrein. In The battle for Kyiv volg je correspondente Sabrina Tavernise, terwijl ze zich door de belegerde hoofdstad verplaatst. Het is ijzingwekkende journalistiek. Je daalt met haar af in de metrotunnels waar zich burgers schuilhouden. ‘De metro ligt extra diep onder de grond, want de tunnels werden door de Sovjets gebouwd als mogelijke schuilkelder bij een nucleaire aanval.’ De galm van de ruimte weerklinkt in haar stem.

Elders in de aflevering zegt een Oekraïense jongeman dat Rusland voor een onmogelijke opdracht staat. ‘Al 30 jaar ontkennen de Russen dat we een staat zijn. Maar dat zijn we zeker’, zegt hij al lachend. Daarna bittere ernst: ‘Ze moeten al heel wat mensen doden om de Oekraïense natie te doden.’

Beluister ‘The battle for Kyiv’ van ‘The Daily’ >

De uitspraak dat Oekraïne nooit een staat is geweest, komt uit de donderpreek van Poetin waarin hij de volksrepublieken in de Donbas-regio erkende. Hij gaf een anderhalf uur durende geschiedenisles waaruit moest blijken dat Oekraïne eigenlijk niet bestaat en Rusland toebehoort.

‘De toespraak verliep volgens het typische patroon van Poetin’, zegt historicus Hubert Smeets in Onbehaarde apen van NRC. ‘Een derde van wat hij zegt is waar, een derde is een heel specifieke, eigen Kremlininterpretatie van feiten en een derde is gewoon gelogen.’ Samen met Bart Funnekotter doet hij de ware geschiedenis van Oekraïne uit de doeken. Het is onontbeerlijke kennis bij deze oorlog.

Beluister ‘Onbehaarde apen’ over de geschiedenis van Oekraïne >

Today, explained van Vox doet het nog beknopter. Yale-professor Timothy Snyder slaagt er in amper een halfuur in om de recente geschiedenis samen te vatten. Je begrijpt meteen waarom Oekraïne vervlochten is met Rusland, maar ook waarom de Oekraïners zo staan op hun onafhankelijkheid.

Beluister ‘Today, explained’ >

‘Een intellectueel en verbaal feest’, aldus Lieve Van De Velde. Foto: rr

2. Een tip van de chef

Wie de gedachten liever even verzet, vindt goed gezelschap met Stephen Fry’s 7 deadly sins. ‘Die vereist 150 procent van je focus om er ten volle van te genieten’, zegt chef cultuur Lieve Van De Velde. Ze gaf de podcastreeks mee als cultuurtip op het einde van De Standaard-podcast Radar. ‘Ik heb er mij geweldig mee geamuseerd’, aldus Lieve. Ze omschrijft de podcast als ‘een intellectueel en verbaal feest’.

Schrijver en komiek Stephen Fry hangt elke aflevering op aan een van de zeven hoofdzonden, van ijdelheid tot luiheid. ‘Hij vertelt hoe hij de zonde zelf begaat en dat is vaak heel herkenbaar, maar hij kijkt ook naar de maatschappij en de wereld in bredere zin.’ Het genie zit hem natuurlijk in Fry zelf. Door zijn geweldig Engels taalgebruik hang je aan zijn lippen. Of zoals Lieve het zegt: ‘Elke zin is zo bestudeerd, afgevijld en gepolijst.’

Beluister ‘Stephen Fry’s 7 deadly sins’ >

Een frisse reis door Europa en een geschiedenisles vol humor. Foto: Radio 1

3. Roadtrippen langs de geschiedenis van Europa

Ook Radar-presentatrice Lise Bonduelle had deze week een podcasttip. Zij geraakte in vakantiesferen door de roadtrip van professor Europese politiek Hendrik Vos en journalist Sven Speybrouck. Het duo reist in Het mirakel van Schuman de geschiedenis achterna door Europa.

‘Het is een toegankelijke manier om meer te leren over ons gedeelde verleden’, zegt Lise. ‘En niet onbelangrijk: het is met ongelooflijk veel humor gebracht.’ Eeuwige curieuzeneus Speybrouck sleurt moeiteloos talloze weetjes uit de professor. Die schudt de petites histoires van Europa losjes uit de mouw.

Beluister ‘Het mirakel van Schuman’ >

